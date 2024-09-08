A Farnese il 9 settembre gli artisti incontrano la comunità con Rural visions

Il progetto intende avviare una ricerca sull'abitabilità della dimensione tipica della Selva del Lamone

08/09/2024 - 16:38



FARNESE - Il 9 settembre alle 17:30 alla sede della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone a Farnese si terrà la presentazione di Rural Visions, progetto progetto a cura di Cantieri d'Arte, promosso da Arci Viterbo in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone, Comune di Farnese, finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito dell'avviso pubblico Lazio Contemporaneo.

Rural visions è un progetto che intende avviare e sostenere una ricerca sui temi della ruralità, dell'abitare o del vivere nelle aree interne e della dimensione selvatica tipica della Selva del Lamone e del paesaggio dei margini.

La Riserva naturale regionale del Lamone si trova in uno degli angoli più solitari e remoti del Lazio, ed è un'area protetta che custodisce un bosco aspro e selvaggio, a tratti impenetrabile, formatosi su una 'giovane' colata lavica risalente al periodo compreso tra 150.000 e 50.000 anni fa.

Il progetto prevede la valorizzazione di 3 giovani artisti del Lazio, Luca Marcelli Pitzalis, Jacopo Rinaldi e Agnese Spolverini, attraverso un percorso articolato di ricerca, esposizione e promozione a livello nazionale e internazionale.

I tre giovani artisti- selezionati dal curatore, Marco Trulli, sulla base di valutazioni relative al tema del progetto, al portfolio degli artisti e alle loro pratiche- avranno la possibilità di sviluppare un progetto a partire da una residenza - in corso dal 2 settembre e che terminerà il 5 ottobre - nelle strutture di ospitalità della Riserva, a contatto con esperti naturalisti, guide ambientali del territorio, residenti e realtà imprenditoriali e associative che lavorano dentro e intorno al territorio della Riserva.

La Riserva ha attivato già da più di un anno un percorso sull’arte contemporanea chiamato LLART - Lamone Land Art, coordinato dall’artista Mara Van Wess, per questo durante la serata del 9 settembre verranno proiettati dei cortometraggi che raccontano del progetto che ha coinvolto fino ad ora Emilio Leofreddi, Mauro Magni, Lucrezia Testa Iannilli.

Interverranno:

Giuseppe Ciucci, Sindaco di Farnese,

Marco Trulli, Curatore del progetto,

Luca Marcelli Pitzalis, Jacopo Rinaldi e Agnese Spolverini, artistɜ

Mara Van Wess, curatrice di Lamone Land Art

L’evento si concluderà con un aperitivo con i prodotti di Natura in Campo.

Collaborano al progetto STARE, Bjcem - Association Biennale des Jeunes Créateurs