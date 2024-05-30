CIVITA CASTELLANA - A Civita Castellana si è costituito un Comitato in difesa della Costituzione con l’obiettivo di coinvolgere i Cittadini in una campagna di informazione sui contenuti della riforma costituzionale (premierato) e quello sull’autonomia differenziata.
Al momento hanno aderito al Comitato le seguenti organizzazioni: ANPI, ARCI, PD, PRC, M5S, CGIL (Cgil, Filctem, Spi), Uiltec Alto Lazio, la Rete degli Studenti Medi e la rete NoBavaglio di Viterbo.
Il 31 maggio 2024 alle ore 17.30 presso la sala Pablo Neruda in Corso Bruno Buozzi nr 21 a Civita Castellana si terrà una prima assemblea pubblica del Comitato in difesa della Costituzione, per i necessari approfondimenti politici/tecnico/giuridici sui due DdL.
L’obiettivo dell’assemblea è di lanciare una campagna a difesa della Costituzione che coinvolga i cittadini in una capillare e diffusa informazione su cosa produrrebbe la realizzazione dei due provvedimenti in discussione in Parlamento.
All’assemblea pubblica parteciperà Giovanna Montella, Professoressa di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università La Sapienza di Roma.
Con l'occasione sarà presentato ufficialmente il Comitato di difesa della Costituzione a cui possono aderire oltre alle associazioni i singoli cittadini.