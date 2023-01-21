2° Conferenza 'Cura dei beni comuni nell'Agro Falisco e nei Monti Cimini'

Verrà costituita una squadra di lavoro formata da cittadini semplici

21/01/2023 - 10:03



CIVITA CASTELLANA - La DMO del Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre, in collaborazione con Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà, presentano il secondo incontro del ciclo 'Cura dei beni comuni nell'Agro Falisco e nei Monti Cimini - L'amministrazione condivisa per i cammini e i beni archeologici'. La nuova conferenza avrà luogo sabato 4 febbraio 2023, nella sala della Misericordia del comune di Faleria, alle ore 10:30. In questo secondo incontro sarà costituita la 'classe dei Pattisti', ovvero una squadra di lavoro formata da cittadini semplici che hanno a cuore l'oggetto di queste discussioni. Parliamo di volontari di associazioni del territorio, singoli cittadini, amministratori, guide territoriali, insegnanti e tutti coloro che hanno voglia di curare il proprio territorio attraverso questo nuovo strumento.

Saranno Elisabetta Salvatorelli e Federica Scopetti di Labsus a tenere le redini di questa seconda conferenza e a proporre un approfondimento sia sul tema dell'Amministrazione condivisa, che sul Regolamento per la cura condivisa dei beni comuni. Non solo, grazie all'intervento di alcuni giuristi di Labsus, il gruppo avrà modo di focalizzarsi specificatamente sulla Legge regionale 10/2019 e sullo strumento del Patto di collaborazione. L'idea è quella di offrire ai partecipanti un quadro completo degli strumenti a disposizione per un'efficace Amministrazione condivisa.

Oltre a questo del 4 febbraio, la DMO del Bio-Distretto e Labsus, organizzeranno altri due incontri che verranno presentati nelle prossime settimane.

Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà, è un'associazione di promozione sociale composta da persone che studiano e applicano il principio di sussidiarietà orizzontale (art.118 ultimo comma della Costituzione). 'Osserviamo, studiamo e incoraggiamo l'alleanza tra cittadini e amministratori per la cura dei beni comuni e ne raccontiamo le storie sul nostro sito (www.labsus.org), contribuendo così a diffondere la cultura di un'Italia che si prende cura dell'Italia', fanno sapere i suoi responsabili.

La Dmo del Biodistretto della via Amerina e delle Forre (www.biodistrettoamerina.com) è un'organizzazione finanziata dalla Regione Lazio che ha il compito di coordinare attori pubblici e privati in funzione delle attrattività turistiche dei 13 Comuni che ne fanno parte integrante: Calcata, Faleria, Nepi, Civita Castellana, Castel Sant'Elia, Fabrica di Roma, Gallese, Corchiano, Vallerano, Vignanello, Vasanello, Canepina e Orte. Il portale turistico ufficiale della DMO del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre è InAgroFalisco (www.inagrofalisco.it).