1000 Miglia passa a Ronciglione mercoledì 18 giugno

Tra i noti volti: Joe Bastianich, Carlo Cracco e la Senatrice Maria Stella Gelmini

14/06/2025 - 11:43



RONCIGLIONE -Ronciglione si prepara ad accogliere, mercoledì 18 giugno, il passaggio della 1000 Miglia 2025, nella seconda tappa del percorso San Lazzaro di Savena (Bologna) – Roma, confermandosi una delle città simbolo della 'corsa più bella del mondo'.

L'edizione di quest'anno ha un valore particolare: 1995 – 2025, trent'anni di partecipazione attiva del Comune di Ronciglione alla rievocazione storica della celebre gara automobilistica. Un anniversario importante che il Comune celebrerà con una giornata ricca di emozioni, storia e cultura del motorismo d'epoca.

La manifestazione, in programma da martedì 17 a sabato 21 giugno, si snoderà su un percorso di circa 1900 chilometri lungo il classico tracciato Brescia-Roma-Brescia, suddiviso in cinque tappe con una configurazione 'a otto' che ricalca quella delle prime 12 edizioni storiche della gara. Le città di tappa saranno San Lazzaro di Savena, Roma, Cervia-Milano Marittima e Parma.

Ronciglione sarà protagonista nella seconda tappa, San Lazzaro di Savena – Roma, accogliendo il passaggio della carovana nella giornata di mercoledì 18 giugno.

Oltre 400 equipaggi provenienti da 29 nazioni attraverseranno il centro storico della nostra città: l'Italia sarà, come sempre, il Paese più rappresentato, seguita da Olanda, Regno Unito e Stati Uniti. Ben 127 vetture anteguerra parteciperanno alla rievocazione, insieme a 78 auto originali che presero parte alla corsa storica tra il 1927 e il 1957

Il programma a Ronciglione prevede l'arrivo delle 100 Ferrari Moderne del Ferrari Tribute 1000 Miglia alle ore 17:00, seguite alle ore 18:00 dalle vetture della 1000 Miglia.

Il percorso cittadino seguirà l'itinerario: provenienti da Viterbo, Corso Umberto I – Piazza Vittorio Emanuele (C.T) – Via Roma – Viale Garibaldi (C.O.) direzione Roma.

Confermato il controllo a timbro in Piazza Vittorio Emanuele, simbolo dell'accoglienza che Ronciglione riserva da sempre ai partecipanti della Freccia Rossa.

Novità dell'edizione 2025: tutte le vetture effettueranno una sosta in Viale Garibaldi per un controllo orario e un riordino, prima di proseguire verso Roma attraversando Sutri e, per la prima volta, anche Monterosi, offrendo al pubblico un'esperienza ancora più coinvolgente.

Il Comune di Ronciglione ringrazia il local partner DEA NOCCIOLA, eccellenza del territorio, che omaggerà ciascun equipaggio con una confezione della sua crema spalmabile biologica, prodotto tipico di alta qualità.

Tra i volti noti attesi quest'anno: Joe Bastianich, Carlo Cracco, e l'ex Ministro ora Senatrice Maria Stella Gelmini. Altri VIP saranno annunciati nelle ore immediatamente precedenti alla partenza.

Il Sindaco Mario Mengoni dichiara:

'La 1000 Miglia rappresenta da trent'anni un appuntamento irrinunciabile per la nostra comunità. Ronciglione ha saputo valorizzare il passaggio della Freccia Rossa come occasione di promozione culturale e turistica. Quest'anno, con un percorso rinnovato e tante novità, offriremo a cittadini e visitatori uno spettacolo indimenticabile. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questo evento: volontari, forze dell'ordine, partner e naturalmente i nostri concittadini.'