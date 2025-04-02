1° trofeo Julianellum di badminton

Un successo sportivo a Vignanello e 35 anni di passione

02/04/2025 - 09:12



VIGNANELLO - Il 29 e 30 marzo 2025, Vignanello ha ospitato il tanto atteso Trofeo Julianellum di Badminton, un evento che ha riunito appassionati e atleti da tutta Italia. Con la partecipazione di 15 Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) provenienti da 6 diverse regioni, l'evento ha visto la presenza di ben 89 atleti iscritti, pronti a sfidarsi in entusiasmanti match sul campo.

Quest'anno, il torneo ha avuto un significato speciale, poiché ha coinciso con la celebrazione dei 35 anni del club di badminton di Vignanello. Un traguardo importante che testimonia la dedizione e la passione di tutti coloro che hanno contribuito alla crescita di questo sport nella comunità. È stato un momento di orgoglio e festa, con atleti, famiglie e sostenitori che hanno condiviso la gioia di un percorso lungo tre decenni e mezzo.

L'atmosfera durante il torneo è stata emozionante, con atleti di tutte le età che hanno dato il massimo per conquistare il podio. Le partite hanno messo in mostra non solo abilità tecniche, ma anche spirito di squadra e fair play, valori fondamentali del badminton.

Un ringraziamento speciale va all'AVIS di Vignanello, il cui supporto è stato fondamentale per la riuscita dell'evento. Un sentito grazie anche al Comune di Vignanello, alla Stelliferi e Viconuts, alla Cantina Viticoltori dei Colli Cimini, alla Vicana Petroli srl, al B&B Villa Vittoria e alla Demetra srl che hanno sostenuto l'iniziativa con il loro prezioso contributo.

In particolare, vogliamo congratularci e fare i nostri più sinceri complimenti al presidente Lutz Bernhardt. La sua leadership e il suo impegno instancabile hanno giocato un ruolo cruciale nel successo di questo torneo e nella crescita del club nel corso degli anni. La sua passione per il badminton è contagiosa e ha ispirato molti giovani atleti a perseguire i loro sogni sportivi fino ad arrivare con Agnese Allegrini alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012.

Il Trofeo Julianellum non è stato solo un evento sportivo, ma un momento di condivisione e crescita per tutti i partecipanti. Con la speranza di rivedere presto un'altra edizione, Vignanello si conferma come un punto di riferimento per il badminton nel centro Italia.

Un riconoscimento va alle ASD che hanno partecipato al Trofeo:

1. STORMY WEATHER FLORENCE (Firenze-Toscana)

2. ARCOI SPORT (Cascina di Pisa -Toscana)

3. BADMINTON SENIGALLIA (Senigallia- Marche)

4. ASAM (Isernia -Molise)

5. ENERGICAMENTE INSIEME (Laterza-Puglia)

6. ANNAPOLI (Napoli- Campania)

7. MILLENNIO (Cercola-Campania)

8. ASD CITTA' DI PONTECAGNANO FAIANO TEMERARIA (Pontecagnano Faiano- Campania)

9. BC CELESTE (San Paolo Bel Sito-Campania)

10. POFISPORTIVA (Pofi- Lazio)

11. ASD BRACCIANO BADMINTON (Bracciano -Lazio)

12. POLISPORTIVA AZZURRA (Santa Marinella-Lazio)

13. ROMA BC (Roma- Lazio)

14. ROMA 1973 (Roma-Lazio)

15. VIGNANELLO BADMINTON CLUB (Vignanello-Lazio)

ASD VIGNANELLO BADMINTON CLUB