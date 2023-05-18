Tarquinia: Amato, Ricci e Ziccardi entrano nella squadra di Fratelli dItalia

18/05/2023 - 15:29









TARQUINIA - 'Diamo il benvenuto in Fratelli d’Italia a Laura Amato, Federico Ricci e Stefania Ziccardi, consiglieri comunali dell’assemblea comunale di Tarquinia che hanno scelto di portare avanti il loro percorso politico ed amministrativo in Fratelli d’Italia'.

E' quanto scrivono in una nota Massimo Giampieri, coordinatore provinciale FdI, Mauro Rotelli, presidente della commissione ambiente, infrastrutture e territorio della Camera, Daniele Sabatini, capogruppo FdI regione Lazio e Valentina Paterna, presidente della commissione agricoltura regione Lazio

'Siamo molto contenti - proseguono - per l’apporto di competenza e esperienza che i tre consiglieri potranno mettere a disposizione del gruppo consiliare di Tarquinia e che potrà così contare ora su un gruppo composto da cinque rappresentanti in Consiglio Comunale.



Siamo certi che i consiglieri, insieme all’assessore comunale Alberto Riglietti, al consigliere provinciale Stefano Zacchini, alla consigliera regionale e comunale Valentina Paterna, al vicepresidente dell'Università Agraria Alessandro Sacripanti ed agli altri consiglieri di agraria tricolore, porteranno avanti i valori di Fratelli d’Italia lavorando al conseguimento di risultati importanti e concreti per la comunità tarquiniese e per tutto il nostro territorio.



Desideriamo pertanto rinnovare il benvenuto ai tre nuovi consiglieri comunali e inviare loro i nostri migliori auguri di buon lavoro!'.







