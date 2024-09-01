Stiamo cambiando lItalia: il tour estivo di FdI nella Tuscia continua a incassare consensi

Ai gazebo Rotelli, Sberna, Sabatini, Zelli, il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri e il coordinatore provinciale Massimo Giampieri

01/09/2024 - 11:19



VITERBO - Il tour estivo di Fratelli d’Italia nella Tuscia continua ad incassare consensi e grande partecipazione da parte di simpatizzanti, iscritti e cittadini. “Stiamo cambiando l’Italia” è il titolo della campagna lanciata a livello nazionale da parte di Giorgia Meloni, con l’obiettivo di raccontare l’operato del governo in questi primi due anni e i traguardi ancora da raggiungere.

Dopo gli appuntamenti di Tarquinia, Montalto e Montefiascone, l’iniziativa ha fatto tappa a Capranica e Civita Castellana, registrando, ancora una volta, grande entusiasmo e partecipazione. Al centro delle due giornate, le quattro grandi riforme - fisco, premierato, autonomia differenziata e giustizia - sulle quali è stato distribuito materiale informativo: mantenere saldo il rapporto con il territorio e la sua gente resta infatti uno dei capisaldi di FdI. Ai gazebo hanno preso parte rappresentati istituzionali a tutti i livelli, quali: l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati, la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il capogruppo FdI al consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini, il consigliere regionale Giulio Zelli, il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri e il coordinatore provinciale FdI Massimo Giampieri.