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Previsioni meteo per mercoledì 13 ottobre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
12/10/2021 - 11:37

Viterbo

 

Tempo stabile nella giornata con cieli in prevalenza sereni al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +7°C e +19°C.

 

Lazio

 

Tempo stabile in mattinata con cieli poco nuvolosi ed ampi spazi di sereno sui settori settentrionali; locali piogge al pomeriggio sul Basso Lazio e zone interne. In serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili su tutto il territorio.

 

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AL NORD

 

Al mattino cieli sereni su tutti i settori, isolate nevicate sulle Alpi di confine in Alto Adige sopra i 1700-1800 metri. Al pomeriggio instabilità sull'Emilia Romagna orientale con piogge sparse e neve in Appennino sopra i 1900 metri; bel tempo in serata con prevalenza di cieli sereni, residue piogge in Veneto.

 

AL CENTRO

 

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sull'Appennino abruzzese. Al pomeriggio piogge sparse su Marche, Abruzzo e Basso Lazio e neve in Appennino sopra i 1500 metri. Migliora in serata con prevalenza di cieli sereni, residui fenomeni in Abruzzo con neve sopra i 1400 metri.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino nuvolosità in transito sulle regioni meridionali con piogge sparse tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto in Molise. In serata forti temporali tra Calabria e Sicilia e residue piogge sulle regioni peninsulari, più stabile in Sardegna.

 

Temperature minime stazionarie o in aumento su Isole Maggiori e regioni tirreniche del Sud, in calo altrove; massime senza variazioni di rilievo su tutto lo stivale.

 

www.centrometeoitaliano.it


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