Previsioni meteo per giovedì 15 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

14/05/2025 - 12:06



Viterbo

Nubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo asciutto. Più addensamenti in transito nel pomeriggio con locali piogge non escluse. In serata e nottata tempo per lo più asciutto ma con cieli nuvolosi. Temperature comprese tra +10°C e +11°C.

Lazio

Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Maggiore instabilità nel pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sui settori centro-meridionali. Più asciutto in serata e nottata ma con molte nuvole in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi con locale instabilità, tempo invariato su coste e pianure. In serata atteso un peggioramento a partire dalle regioni di nord-est, con piogge e temporali sparsi, in estensione nella notte sull'Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento tra Lazio e Abruzzo con piogge sparse, ampi spazi di sereno sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi tra Lazio e Abruzzo; attese piogge nella notte sul versante Adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti su tutti i settori con piogge diffuse sulla Sicilia. Al pomeriggio tempo in peggioramento ovunque con precipitazioni diffuse, più intense specie sulla Sicilia. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo, con fenomeni su Puglia, Calabria e Sicilia.

Temperature minime e massime in generale aumento, salvo una diminuzione dei valori massimi all'estremo sud.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos