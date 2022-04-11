Presidenzialismo per il rilancio dellItalia, lincontro di FdI

Oggi alle ore 18 a Piazza della Rocca

11/04/2022 - 11:52



“Presidenzialismo per il rilancio dell’Italia”: si terrà oggi alle 18 il focus di Fratelli d’Italia sul tema da sempre al centro dell’agenda di partito: la possibilità da parte dei cittadini di eleggere direttamente il Capo dello Stato.

Per la proposta popolare di modifica della legge costituzionale è stata avviata anche una raccolta firme sia nei gazebo allestiti in tutt’Italia che online sul sito: https://presidenzialismo.it/ che ha già riscosso moltissime adesioni.

All’incontro interverranno la candidata sindaco di Viterbo Laura Allegrini, il coordinatore del circolo FdI Viterbo Luigi Maria Buzzi, il deputato FdI Galeazzo Bignami, Luigi di Gregorio, professore di Scienza Politica all'Unitus di Viterbo, il deputato di FdI Mauro Rotelli, il coordinatore provinciale FdI Massimo Giampieri.

L’appuntamento è sotto i portici di Piazza della Rocca (Caffè Grandori) di Viterbo.

Fratelli d’Italia Viterbo