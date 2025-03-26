'Marciamo per la sicurezza e la pace nella nostra città'

La manifestazione per le strade di Civita Castellana contro degrado e microcriminalità

26/03/2025 - 07:09

di Alessandra Sorge

CIVITA CASTELLANA - Residenti e commercianti in marcia contro il degrado del centro storico. Nel pomeriggio di ieri le strade della cittadina falisca si sono illuminate di pace e speranza. L'iniziativa, organizzata dal comitato di quartiere con il suo presidente Valerio Rossoni, ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini, uniti per chiedere maggiore sicurezza, controlli sul territorio e per reclamare un’azione comune volta a rivitalizzare e riqualificare il centro storico. Presente l'amministrazione comunale, con il sindaco Luca Giampieri, le forze politiche della città e le associazioni, il presidente della sezione culturale islamica di Civita Castellana e di quella ortodossa. Assente per impegni in diocesi il vescovo Marco Salvi.

L'iniziativa, come ha spiegato Rossoni, è nata in conseguenza dei gravi fatti di cronaca che hanno sconvolto la comunità nei giorni scorsi. Il centro storico è stato bersaglio di una violenta rissa per la supremazia della piazza di spaccio in città. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di tre persone, ma l'attenzione in città resta alta.

Valerio Rossoni

'Siamo qui oggi - ha detto Rossoni - per riaccendere l'attenzione sul nostro centro storico. Civita Castellana non deve diventare terra di conquista di nessuno. Per questo è importante far sentire forte e chiara la presenza e la coesione di un comunità che chiede maggiore sicurezza e garanzie. Il centro storico deve tornare ad essere il cuore pulsante della città, un luogo sicuro e pulito. Non bastano interventi 'spot' ma è importante ricostruire una efficace politica abitativa, di sviluppo delle attività commerciali, di sostegno all’occupazione e all’integrazione sociale e di razionalizzazione della mobilità e del traffico, e nondimeno di contrasto ad un modello culturale, che ha reso questo centro storico terra di abbandono, anche per quanto attiene al decoro e all’igiene'.

'Dopo i fatti recenti - ha annunciato il sindaco - sono stati intensificati i controlli sul territorio grazie al lavoro delle forze dell'ordine di concerto con il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della prefettura. Come amministrazione stiamo intervenendo sul miglioramento dell'impianto di illuminazione e di vari punti di aggregazione della città. In questa fase è importante anche la collaborazione attiva della cittadinanza che invito a presentare segnalazioni in caso di criticità'. Sul piccolo palco allestito sotto il Comune in piazza Matteotti si sono susseguiti gli interventi degli amministratori e dei cittadini.