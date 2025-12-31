La fondazione carnevale civitonico replica alle accuse: 'La notizia del debito di 150mila euro è falsa e infondata'

Il Cda risponde a Pd e alle liste civiche a supporto di Corazza: 'Restano da saldare fatture per 78mila euro e siamo in attesa di contributi regionali e ministeriali'

24/04/2026 - 07:02



CIVITA CASTELLANA - In riferimento all’articolo “Carnevale di Civita Castellana buco di bilancio da 150mila euro”, riportata dalla testata web Viterbonews24 in data 23 aprile 2026, sottoscritto da Simone Brunelli, Partito Democratico, Danilo Corazza, (candidato Sindaco), Alfredo Censi lista Per Civita e Daniele Ceccani, lista civitonici il consiglio di amministrazione della Fondazione Carnevale Civitonico ci tiene a precisare che la notizia riportata nell’articolo sul buco finanziario di oltre 150 mila euro è nettamente falsa e infondata per i seguenti motivi:

Edizione 2025 (bozza di bilancio al 31/12/2025)

Spesa totale dell’evento euro 178.831,57

Fuori budget euro 71.031,57

Pagati dal CDA ai fornitori euro 150.782,07

Somma residua da saldare euro 21.000,00

Edizione 2026 (bozza di bilancio al 17/04/2026)

Spesa totale dell’evento euro 162.415,03

Fuori budget euro 6.415,03

Pagati dal CDA ai fornitori euro 84.356,73

Somma residua da saldare al 17/04/2026 euro 78.058,30

Attualmente la Fondazione sta provvedendo al pagamento dei vari fornitori per le edizioni 2025 e 2026 in base agli accordi commerciali intrapresi tra le parti in causa.

Il Cda comunica che l’amministrazione comunale ha sempre vigilato e controllato l’operato della fondazione. In particolare con la deliberazione di giunta comunale n. 164 del 29 settembre 2025, l’amministrazione comunale stabiliva di “Supportare, per le motivazioni riportate nelle premesse, l’attività della fondazione nell’adozione delle scelte strategiche

con il sostegno dell’assessore al turismo e spettacolo, di supportare l’attività della fondazione nello svolgimento dell’attività amministrativa, di programmazione e controllo contabile con l’ausilio dei competenti uffici comunali”.

Nel luglio 2024 all’atto dell’insediamento dell’attuale Cda, il fondo iniziale ammontava a 39mila euro della precedente gestione, avendo pagato l’attuale Cda i premi ai gruppi mascherati edizione 2024 e la multa dell’Arpa per il superamento dei limiti acustici delle sfilate del febbraio 2024.

Il Comune per l’edizione 2025 ha stanziato 50mila euro del fondo iniziale a cui si è aggiunto il contributo del ministero della cultura di 50mila euro (riferimento annualità 2024) e il contributo della regione Lazio di 10mila euro, per un totale di 110mila euro a fronte del costo dell’evento 2025 di euro 178.831,57.

Nell’edizione 2026 l’evento carnevalesco è costato euro 162.415,03, il Comune ha elargito 50mila euro, il ministero della cultura euro 24.247,00; l’incasso netto delle maschere libere, parcheggi e tribune è stato pari a 29.872,00, per un totale delle entrate attuali di euro 103.872,00.

Attualmente la fondazione è in attesa del contributo regione Lazio e del ministero della cultura annualità 2026.

La Fondazione con il verbale n. 3 del Cda del 07/02/2026, si dichiarava contraria al recupero della sfilata del 08/02/2026 previsto per il 22/02/2026, per motivi economici e religiosi, vista la concomitanza con il periodo quaresimale.

La decisione dell’amministrazione comunale di effettuare tale recupero, non prevista dal regolamento in caso di maltempo, ha aggravato la situazione finanziaria.

Il Cda come più volte comunicato all’amministrazione comunale, sottolinea l’insufficienza del fondo comunale di dotazione, nel rispetto sia dello svolgimento delle tre sfilare che della normativa di sicurezza e dei presidi sanitari, che un evento complesso come il Carnevale Civitonico comporta.

L’attuale Cda ribadisce di aver svolto gratuitamente il lavoro di organizzazione del Carnevale 2025 e 2026, in particolare nel coinvolgimento delle scuole cittadine e di professionalità interne nella promozione giornalistica degli eventi.

Il Cda comunica che la documentazione contabile 2025 e 2026 è stata formalmente inviata con Pec al comune di Civita Castellana.

La Fondazione Carnevale Civitonico Ets