A Viterbo Antonella Sberna è la candidata più votata

Tuscia al voto per le Europee, i risultati: Fratelli d'Italia in testa, secondo il Pd, terzo il M5s

10/06/2024 - 09:06



VITERBO - Alle elezioni europee, svoltesi l’8 e il 9 giugno, è stato Fratelli d’Italia il partito vincitore della Tuscia: lo schieramento di Giorgia Meloni supera il dato nazionale, configurandosi al primo posto con il 42,55%, per un totale di 55.365 votanti. Antonella Sberna, candidata nella lista proposta dal partito, arriva appena sotto la leader (22mila voti), raggiungendo 17.292 preferenze. Il distacco dalla somma dei voti nazionali è da attribuire al contributo della candidata viterbese, che arriva a un risultato superiore di 14 punti rispetto al 28% nazionale.

Secondo posto per il Partito Democratico, con Nicola Zingaretti, ex presidente della Regione, che ottiene 6029 preferenze: più della segretaria Elly Schlein, con le sue 4936. La percentuale di voto è più bassa rispetto al nazionale ed è arrivata al 18,88% (23.562 votanti in tutto).

La terza forza della Tuscia è il Movimento 5 Stelle: ha raggiunto il 9,14% dei voti per 11.898 votanti. 1184 preferenze per Carolina Morace, l’ex allenatrice della Viterbese candidata nella formazione di Conte.

Sono piazzate subito dopo altre due forze politiche di centrodestra: Forza Italia con il 7,84% (10.200 voti) e la Lega con il 7,57% (9852 votanti). Roberto Vannacci, candidato con il partito di Matteo Salvini, conquista 4850 preferenze, risultando essere il secondo più votato. Davide Bordoni arriva a 985 voti.

Raggiunto il 5,12% per Alleanza Verdi e Sinistra, con un totale di 6664 voti. Seguono in ordine Stati Uniti d’Europa (3,94%), Azione (2,28%) e Pace Terra Dignità (2,21%).

Sfiorato l’1% per gli altri partiti: Libertà allo 0,77%, Democrazia sovrana popolare allo 0,75% e Alternativa popolare allo 0,39%.

Nella circoscrizione Italia centrale (Lazio, Toscana, Umbria, Marche), FdI si attesta al 31%, Pd oltre il 26%, M5s 9,33%, FI 7,37%, Lega 7,08%, Alleanza verdi e sinistra 6,97%. A Viterbo, invece, FdI supera il dato provinciale, con il 44,44%. Sberna, con 5.360 preferenze, risulta essere la più votata, davanti anche a Meloni con 4827 voti. Il Pd si attesta al 17,63% e il M5S all’8,65%.

Forza Italia non ha sorpassato la Lega a Viterbo. Il partito del segretario provinciale Andrea Micci ha raggiunto il 7,55%, Forza Italia 6,25%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,08%.

Spostando il focus su Civitavecchia, Fratelli d’Italia è in testa con il 31,60%, seguito dal Pd al 24,03%, M5s 9,93%, Forza Italia 9,72%, Lega 9,14%, Alleanza Verdi e Sinistra 6,62%. Alle Europee nella Tuscia ha votato il 55,70%, contro il 64,57 di cinque anni fa.