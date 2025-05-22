Tommaso Peroni prenderà parte al Meeting internazionale 'Brixia Next Gen'

A Bressanone uno dei principali appuntamenti di atletica per allievi italiani e stranieri

22/05/2025 - 10:23



VITERBO - Il tradizionale Brixia Meeting si rinnova e cambia nome, trasformandosi in Brixia Next Gen, ma senza perdere il suo spirito originario: quello di essere uno dei principali appuntamenti giovanili di atletica per le categorie Allievi e Allieve, occasione preziosa per confrontarsi con i migliori coetanei italiani ed europei.

L’edizione 2025, in programma a Bressanone (BZ) domenica 25 maggio, vedrà in gara 16 rappresentative regionali, nazionali e internazionali, tra cui le italiane Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino, Veneto, e le delegazioni di Slovenia, Ticino (Svizzera), Bayern e Baden-Württemberg (Germania).

All'importante evento sportivo parteciperà anche Tommaso Peroni, portacolori della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, convocato con la rappresentativa del Lazio nella gara di salto in lungo, specialità che lo vede attualmente capolista stagionale regionale con la misura di 6,41m.

Allenato inizialmente da Federica Gregori, è passato negli ultimi anni sotto le cure del prof. Sergio Burratti ottenendo buoni risultati in molte specialità dell'atletica, tanto da non disdegnare anche le gare di prove multiple, partecipando quest'anno anche alla sua prima prova di decathlon.