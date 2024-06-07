È venuto a mancare Carmelo Pira, fondatore del caseificio 'Il Radichino' di Farnese

I funerali si svolgeranno sabato 8 giugno nella chiesa del Santissimo Salvatore

07/06/2024 - 21:07



FARNESE - Si è spento Carmelo Pira, l’84enne “re dei formaggi” di Farnese: ormai della Tuscia d’adozione, aveva fondato il caseificio “Il Radichino”, all’interno dell’azienda tenuta omonima e noto per la produzione di formaggi e salumi di qualità da oltre 25 anni.

Lascia la moglie Giuliana con i figli Francesca, Tonino, Piera e Gianni e le nuore, i generi e i nipoti. È stata la stessa famiglia a dare il triste annuncio della scomparsa dell’uomo. Molti i messaggi di cordoglio sui social, dedicati a un uomo che Farnese amava anche e soprattutto per il suo sorriso cordiale.

Carmelo Pira si è trasferito dalla Sardegna alla Tuscia nella metà degli anni Cinquanta. La sua azienda ha una storia di sacrifici e amore alle spalle: prima come affittuario, poi come proprietario è riuscito a mettere in piedi nel 1955 la sua Tenuta “Il Radichino”. Con lui il gregge di pecore sarde, sempre accudito e curato.

Nell’ambito degli ottimi formaggi prodotti, la Toma Reale dei Pira è riuscita a ottenere un prestigioso riconoscimento, la medaglia d’oro Alma Caseus Awards. Ha inoltre conquistato con le sue fatiche il premio alla carriera nella cornice degli Italian cheese awards, manifestazione dedicata ai migliori latticini del Belpaese.

I funerali sono previsti per sabato 8 giugno alle 11, nella chiesa del Santissimo Salvatore in Farnese.