Zingaretti sarà il segretario del Pd

Il Comitato organizzatore: ''Ha ottenuto oltre il 60% dei voti alle primarie''

03/03/2019 - 22:06



Nicola Zingaretti sarà il nuovo segretario del Pd. Secondo il Comitato organizzatore, ha ottenuto oltre il 60% dei voti alle primarie. Sebbene non si conoscano ancora i dati ufficiali, il trend sembra confermato anche nella Tuscia.

Gli altri due sfidanti, prendono atto della vittoria del governatore: Maurizio Martina gli ha augurato 'Buon Lavoro' così come Roberto Giachetti lo ha chiamato per complimentarsi.

Intanto è arrivato anche il commento di Matteo Renzi: ''Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta. Adesso basta col fuoco amico: gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la 'democrazia''.

Alla consultazione nei gazebo hanno partecipato durante la giornata circa di un milione e mezzo di cittadini. Il presidente della Commissione congresso, Gianni Dal Moro ha affermato che ''l'affluenza è stata omogenea in tutto il territorio nazionale, senza sacche di difficoltà e con un leggero picco al centro-sud, in particolare nel Lazio e in Campania''.