Vitorchiano film festival 2026: larte del cinema incontra il borgo

La seconda edizione è in programma dal 24 al 26 luglio nel giardino belvedere di Sant'Agnese

17/07/2026 - 11:41



VITORCHIANO - Il centro storico di Vitorchiano si prepara ad accendere i riflettori sulla seconda edizione del Vitorchiano Film Festival, in programma il 24, 25 e 26 luglio 2026 presso il Giardino Belvedere di Sant'Agnese. L'ingresso è gratuito. L'evento è nato con l'obiettivo di valorizzare il cinema indipendente e promuovere il territorio attraverso il linguaggio audiovisivo. Padrino e madrina di quest'anno l'attore e comico Stefano Fresi e la modella, attrice e Miss Lazio Valentina Belardo.

Il festival, curato da un team di professionisti del settore e con la direzione artistica di Federico Paolini - attore, regista e già fondatore dell'Aprilia Film Festival e del Crew Film Festival - aspira a diventare un punto di riferimento per cineasti, appassionati e addetti ai lavori, coniugando l'eccellenza artistica all'identità culturale di uno dei borghi più belli del Lazio.

Durante le tre giornate è in programma la proiezione di sette cortometraggi nazionali e internazionali, selezionati per la loro qualità artistica e tecnica. Una giuria composta da esperti del settore assegna i riconoscimenti ufficiali, tra cui il prestigioso Brancaleone d'oro. Tra i giurati figurano Daniele Barbiero (regia), Gianluca Mastronardi (fotografia), Alessia Lepore (sceneggiatura), Simona Tartaglia (recitazione), Salvatore Lizzio (produzione).

Le categorie in concorso sono, Miglior Cortometraggio, Miglior Regia, Miglior Fotografia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Produzione, Miglior Attore e Miglior Attrice. Riconoscimenti speciali: Premio Vitorchiano alla giovane promessa , Premio Giorgio Capitani alla regia, Premio del Pubblico, Premio della Critica.

Il Vitorchiano Film Festival, organizzato in collaborazione con CineTuscia Village e Tuscia Film Fest, propone tre giornate ricche di cinema, cultura e incontri, con la 'settima arte' protagonista assoluta, ma accompagnata anche da momenti dedicati ad altre forme espressive. Ospiti speciali, interventi dal vivo e momenti di confronto animeranno una rassegna pensata non solo per celebrare il cinema, ma per creare connessione tra pubblico, artisti e territorio.

L'evento è patrocinato da Regione Lazio, Provincia di Viterbo e Camera di Commercio Rieti-Viterbo e sostenuto dal Comune di Vitorchiano.