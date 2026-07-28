Vitorchiano Film Festival, un successo di pubblico e emozioni: il cinema protagonista nel cuore della Tuscia

Tre serate di proiezioni, incontri e premi nel Giardino Belvedere di Sant'Agnese. La seconda edizione della rassegna dedicata ai cortometraggi conferma la forza del cinema indipendente e la vocazione culturale del borgo

28/07/2026 - 12:47



VITORCHIANO - Un grande abbraccio di pubblico, tante emozioni e tre serate all'insegna del cinema di qualità. Si è conclusa con un bilancio più che positivo la seconda edizione del Vitorchiano Film Festival, ospitata nella suggestiva cornice del Giardino Belvedere di Sant'Agnese, nel cuore del 'Borgo Sospeso' della Tuscia.

La manifestazione, dedicata al mondo del cortometraggio e al cinema indipendente, ha saputo unire arte, territorio e nuovi linguaggi audiovisivi, proponendo un programma ricco di proiezioni, incontri e momenti di confronto con protagonisti del settore. A guidare la direzione artistica è stato Federico Paolini, mentre il ruolo di padrino dell'edizione 2026 è stato affidato all'attore Stefano Fresi, che ha contribuito ad accrescere il prestigio dell'evento.

Durante le tre serate sono stati assegnati i riconoscimenti ai cortometraggi più apprezzati dalla giuria e dal pubblico. Il premio per Miglior cortometraggio e Miglior produzione è andato a 'Nereide'.

Tra gli altri riconoscimenti:

Miglior fotografia a 'Distress Call';

Miglior regia, Miglior sceneggiatura e Premio della Critica a 'La truffa';

Miglior attore a Michele D'Anca per 'Distress Call';

Miglior attrice a Ilaria Iannetti per 'Quando cadde il cielo';

Premio Vitorchiano a 'Interferenze';

Premio del Pubblico a 'Quando cadde il cielo';

Premio Giorgio Capitani a 'Between left and right'.

Il Vitorchiano Film Festival è stato organizzato in collaborazione con CineTuscia Village e Tuscia Film Fest, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, e con il sostegno del Comune di Vitorchiano.

L'amministrazione comunale ha voluto ringraziare il direttore artistico, gli ospiti, i registi, gli artisti, il team organizzativo, gli sponsor e tutti i partner che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, oltre agli amici Carlo Cozzi e Fabrizio Borni e ai figuranti dei Fedeli di Vitorchiano.

«Vedere così tante persone unite dall'amore per il cinema, condividere applausi, commozione e sguardi complici è stato il regalo più bello – ha commentato il sindaco Ruggero Grassotti –. Anche quest'anno il Vitorchiano Film Festival ha rappresentato un appuntamento di qualità capace di promuovere il territorio attraverso il linguaggio audiovisivo, trasformando il nostro borgo in un luogo di incontro e condivisione».

Un evento che conferma il ruolo della Tuscia come terra profondamente legata al cinema e alla cultura, puntando sul grande schermo come strumento di racconto, partecipazione e valorizzazione del territorio.