Vitorchiano Film Festival, il cinema indipendente torna protagonista

Dal 24 al 26 luglio la seconda edizione della rassegna nel Giardino Belvedere di Sant'Agnese. Stefano Fresi sarà il padrino dell'evento

23/07/2026 - 15:25



VITORCHIANO – Tre serate dedicate al cinema, ai cortometraggi e agli incontri con gli autori nel suggestivo scenario del centro storico. Dal 24 al 26 luglio torna il Vitorchiano Film Festival, che celebra la sua seconda edizione con un programma ricco di proiezioni, momenti di approfondimento e occasioni di confronto tra pubblico e protagonisti del mondo audiovisivo.

La manifestazione, ospitata nel Giardino Belvedere di Sant'Agnese, nasce con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso il linguaggio cinematografico, valorizzando al tempo stesso il cinema indipendente e i nuovi talenti.

La direzione artistica è affidata a Federico Paolini, attore e regista, fondatore dell'Aprilia Film Festival e del Crew Film Festival, che ha costruito un cartellone capace di coniugare qualità artistica, attenzione ai nuovi linguaggi e valorizzazione del patrimonio locale. A impreziosire l'evento sarà la presenza dell'attore Stefano Fresi, padrino della manifestazione e tra i volti più apprezzati del panorama cinematografico e televisivo italiano.

L'apertura del festival è in programma venerdì 24 luglio. Dopo l'inaugurazione ufficiale alle ore 19, spazio alle 20 all'incontro con gli autori e i protagonisti del docufilm Matricola ENPALS 79031 di Fabrizio Borni, che sarà proiettato alle 21.30. La serata si concluderà con un after party all'insegna della musica dal vivo e della convivialità.

Sabato 25 luglio sarà invece la giornata dedicata ai cortometraggi in concorso. L'area festival aprirà alle 19.30 con punto ristoro e momenti di accoglienza, mentre dalle 21 prenderanno il via le proiezioni delle opere selezionate. Anche la seconda serata terminerà con un after party.

Gran finale domenica 26 luglio, quando alle 21 si svolgerà la cerimonia di premiazione. Dopo l'apertura dell'area festival e i saluti istituzionali, saranno assegnati i riconoscimenti ai vincitori delle diverse categorie.

In concorso i premi per Miglior Cortometraggio, Miglior Regia, Miglior Fotografia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Produzione, Miglior Attore e Miglior Attrice. Previsti inoltre il Premio Vitorchiano alla giovane promessa, il Premio Giorgio Capitani alla regia, il Premio del Pubblico e il Premio della Critica. A valutare le opere sarà una giuria composta da Daniele Barbiero (regia), Gianluca Mastronardi (fotografia), Alessia Lepore (sceneggiatura), Simona Tartaglia (recitazione) e Salvatore Lizzio (produzione).

«Il Vitorchiano Film Festival rappresenta un'importante occasione per promuovere la cultura cinematografica e valorizzare il nostro territorio – dichiara il sindaco Ruggero Grassotti –. La crescita della manifestazione, grazie alla direzione artistica di Federico Paolini e alla presenza di Stefano Fresi, conferma la volontà di offrire un appuntamento di qualità, capace di unire cinema, arte e bellezza. Vitorchiano è orgogliosa di accogliere autori, professionisti del settore, giovani talenti e appassionati, trasformando per tre giorni il borgo in un luogo di incontro e condivisione attraverso il linguaggio universale del cinema».

L'ingresso al Vitorchiano Film Festival è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'evento è organizzato in collaborazione con CineTuscia Village e Tuscia Film Fest, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Viterbo e Camera di Commercio Rieti-Viterbo, e il sostegno del Comune di Vitorchiano.