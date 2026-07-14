Viterbo protagonista del cinema: il Colle del Duomo tra le 12 location selezionate dalla Roma Lazio Film Commission

Il complesso monumentale entra nel progetto 'Film Friendly Location 2025' e sarà promosso nei principali festival internazionali del settore. Frontini: «Un riconoscimento che valorizza il nostro patrimonio»

14/07/2026 - 13:18



VITERBO – Il Colle del Duomo di Viterbo conquista una vetrina internazionale. Il complesso monumentale è stato infatti selezionato tra le dodici location vincitrici della call 'Film Friendly Location 2025', promossa dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission con l'obiettivo di valorizzare i luoghi più suggestivi del territorio regionale come possibili set cinematografici e audiovisivi.

Il progetto è stato presentato dalla struttura comunale 'Viterbo Città del Cinema', istituita nei mesi scorsi, e consentirà di promuovere il Colle del Duomo attraverso una mappatura fotografica professionale e la partecipazione alle principali manifestazioni internazionali dedicate all'industria audiovisiva.

La location sarà infatti presentata al Venice Production Bridge, in programma a Venezia dal 3 al 9 settembre, allo Shooting Locations Marketplace di Valladolid, il 14 e 15 ottobre, e a FOCUS London, in calendario il 7 e l'8 dicembre. Inoltre entrerà a far parte dei Fam Tour organizzati dalla Film Commission e rivolti a location manager e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo, con l'obiettivo di attrarre nuove produzioni cinematografiche e televisive.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Chiara Frontini.

«Viterbo si conferma una città capace di coniugare il suo straordinario patrimonio storico e culturale con le opportunità offerte dal cinema e dall'audiovisivo. L'inclusione del Colle del Duomo tra le dodici location selezionate rappresenta un importante riconoscimento del valore delle nostre bellezze architettoniche e paesaggistiche e testimonia l'impegno dell'amministrazione nel promuovere Viterbo come destinazione di eccellenza per le produzioni cinematografiche».

Sulla stessa linea l'assessora alla Film Commission e Città del Cinema, Patrizia Notaristefano, che sottolinea come il risultato rappresenti un ulteriore passo nel percorso di crescita del progetto dedicato al settore audiovisivo.

«Il Colle del Duomo, con il Palazzo dei Papi e il suo straordinario contesto monumentale, si conferma una location di grande fascino e potenzialità per il cinema internazionale. Continueremo a lavorare affinché Viterbo diventi una città sempre più accogliente per le produzioni audiovisive, capace di coniugare valorizzazione culturale, sviluppo economico e promozione del territorio».

Il percorso di valorizzazione proseguirà già nei prossimi giorni: il 20 luglio la Fondazione Roma Lazio Film Commission tornerà infatti a Viterbo per realizzare ulteriori riprese del Colle del Duomo, destinate alle attività di promozione delle location regionali.

L'inserimento del complesso monumentale tra le dodici location selezionate rappresenta un importante riconoscimento per la città e punta a rafforzare il ruolo di Viterbo nel panorama nazionale e internazionale delle produzioni cinematografiche e audiovisive.