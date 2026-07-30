Viterbo Pass si amplia, entra anche il Museo etrusco di Rocca Albornoz

Dal 1° agosto il circuito MuVi accoglie il museo nazionale. Un unico biglietto per scoprire il patrimonio storico e artistico della città

30/07/2026 - 12:28



VITERBO - Il patrimonio culturale di Viterbo compie un fondamentale passo in avanti verso un'offerta turistico culturale sempre più attrattiva. Il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz, afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Lazio del Ministero della cultura, entra ufficialmente a far parte del circuito MuVi (Musei di Viterbo) e viene incluso nel biglietto unico Viterbo Pass.

L'iniziativa nasce da un accordo strategico siglato nel giugno 2026 tra la Diocesi di Viterbo, il Comune di Viterbo e la Direzione regionale Musei nazionali Lazio. Questa intesa si pone l'obiettivo di fare rete valorizzando l'eccezionale patrimonio storico-artistico della città e offrendo a cittadini e visitatori un'esperienza di visita completa.

Grazie a questa iniziativa i turisti potranno accedere con un unico titolo di ingresso a un itinerario culturale ancora più ampio, che unisce le testimonianze della civiltà etrusca con i monumenti medievali e rinascimentali del capoluogo della Tuscia. L'inserimento del Museo nazionale consolida così il circuito cittadino, semplificando le modalità di fruizione e incentivando una permanenza più lunga in città.

Il nuovo circuito entrerà in vigore dal 1° agosto 2026, con validità semestrale dall'acquisto del biglietto e inclusivo di un solo ingresso per ciascun sito aderente al Viterbo pass. Comprende il Polo Monumentale Colle del Duomo (Palazzo dei Papi, Sacrestia della Cattedrale di San Lorenzo e Museo del Colle del Duomo), il Palazzo dei Priori e il Museo dei Portici, il Teatro dell'Unione, il Museo Civico Luigi Rossi Danielli (temporaneamente non visitabile), il Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, il Museo della Ceramica della Tuscia e, infine, il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz.

La sinergia tra istituzioni statali, comunali ed ecclesiastiche rappresenta un modello virtuoso di cooperazione territoriale, volto a rilanciare e promuovere l'immagine di Viterbo come meta culturale di prim'ordine nel panorama nazionale e internazionale.