''Viterbo, una città da scoprire''

Parla Stefano Fiori, della Hubstract made in art, autore del video promozionale sulla città

20/02/2020 - 17:37



VITERBO - (MDL) ''Viterbo è una città da scoprire, da aprire forzatamente''. A parlare è Stefano Fiori, della Hubstract made in art, autore del video ''Viterbo, città dei Papi'' presentato mercoledì pomeriggio nello Spazio Attivo di Lazio Innova. In quattro minuti ha raccontato – per dirla con le parole del sindaco – la ''viterbesità''.

Un lavoro durato un paio di mesi tra riprese e post produzione.

''Le tre porte che si aprono, i movimenti di macchina che scoprono delle prospettive rendo l’idea cha abbiamo di Viterbo: città che devi forzatamente aprire per scoprirla, non è un centro non si affaccia come su una piazza’’, spiega ancora Stefano Fiori che non nasconde la difficoltà di unire in un filmato di pochi minuti location dalla specificità molto forti, luoghi che hanno contenuti estetici e visivi o intrinseci importati''.

Il trait d’union è stato proprio la ''scoperta''. L’altro elemento che emerge su cui punta il video è la sensorialità. ''La presenza delle fontane e delle terme – racconta Fiori – ci ha portato alla pietra e quindi al lavoro della ceramica. Un lavoro che unisce i pigmenti che vengono dal peperino con l’acqua, come si vede nella prima parte del video, e che fa il paio con le riprese di molte prospettive che rivelano una geometria molto magica, quella rinascimentale piena di significati. Sono prospettive che dal basso non vediamo e invece usando il drone sono comparse in tutto la loro bellezza''.

Per Stefano Fiori Viterbo è ''una città magica, simbolica. tenuta in piedi dagli elementi alchemici della terra, dell’acqua dell’aria''… da conoscere.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO