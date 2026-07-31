Viterbo, torna potabile l'acqua nella rete di San Martino Campo Sportivo

Revocata l'ordinanza di divieto dopo gli esiti favorevoli delle analisi Arpa Lazio. Ripristinato l'uso alimentare nelle vie e nelle zone interessate

31/07/2026 - 16:42



VITERBO – Torna potabile l'acqua nelle aree servite dalla rete idrica San Martino Campo Sportivo. A comunicarlo è il Comune di Viterbo dopo che la Asl di Viterbo, sulla base delle analisi effettuate da Arpa Lazio, ha certificato il rientro nei limiti di legge dei valori di arsenico e fluoruri.

A seguito dell'esito favorevole dei controlli, la sindaca Chiara Frontini ha firmato l'ordinanza n. 32 del 31 luglio 2026, con la quale vengono revocati i precedenti provvedimenti di divieto di utilizzo dell'acqua per uso alimentare (ordinanze n. 28 del 16 luglio e n. 29 del 17 luglio 2026).

Con effetto immediato, i cittadini residenti nelle zone servite dalla rete distributrice San Martino Campo Sportivo possono quindi tornare a utilizzare regolarmente l'acqua anche per bere e cucinare.

Le aree interessate comprendono piazza Donna Olimpia, strada Madonnina dei Cimini, strada Erodiano, via Cadutella, strada Chiesa Nuova, strada Case Nuove, strada Pian di Legname, strada Canepinetta, strada Campolungo, strada Giuseppe Signorelli, strada Bigini, strada Fonte e le rispettive zone limitrofe.

Il provvedimento pone fine alle limitazioni introdotte nelle scorse settimane a tutela della salute pubblica, restituendo la piena fruibilità della risorsa idrica ai residenti delle aree coinvolte.