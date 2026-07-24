Viterbo, cresce il numero delle imprese

I dati Movimprese del secondo trimestre 2026 evidenziano un incremento dello 0,34% delle aziende registrate. In espansione attività finanziarie e professionali

24/07/2026 - 15:51



VITERBO - In linea con un contesto nazionale che nel secondo trimestre 2026 conferma la tenuta del sistema imprenditoriale italiano con un saldo positivo di 32.709 unità, anche l'economia dell'Alto Lazio evidenzia una dinamica di consolidamento e rafforzamento anche se con un ritmo inferiore rispetto alla media Italia. I dati Movimprese, relativi al II trimestre 2026, mostrano per le province di Rieti e Viterbo una crescita rispettivamente del +0,39% e del +0,34% ed una trasformazione strutturale in corso. Si osserva, infatti, non solo un progressivo spostamento del baricentro economico verso il settore dei servizi, ma anche un rafforzamento organizzativo delle imprese stesse, con una netta preferenza verso forme giuridiche più strutturate. Tutti i dati sono disponibili su http://www.infocamere.it/movimprese e navigabili dalla dashboard interattiva.

A livello nazionale, la crescita è sostenuta in gran parte dai servizi e dalle costruzioni. Questo andamento bifasico, che vede da un lato l'espansione dei comparti innovativi o legati ai servizi alla persona, e dall'altro un passo più incerto per i settori tradizionali (come manifattura e commercio), trova riscontro anche nell'Alto Lazio. Parallelamente, l'analisi delle forme giuridiche evidenzia il ruolo trainante delle società di capitali, che si confermano il vero motore della crescita sia a livello nazionale che nei territori di Rieti e Viterbo.

L'approfondimento sulle nature giuridiche delle imprese evidenzia una tendenza al rafforzamento della base imprenditoriale in entrambe le province. A Viterbo, le società di capitali guidano la crescita con un tasso dello 0,90% (frutto di 117 iscrizioni e 38 cessazioni), portando lo stock a 8.864 unità. Risultano in positivo, seppur con incrementi più lievi, anche le ditte individuali (+0,19%) e le società di persone (+0,04%).

A Rieti la performance delle società di capitali è ancora più marcata: con un tasso di crescita dell'1,05% (50 iscrizioni contro solo 11 cessazioni), questa forma giuridica si espande a ritmi superiori rispetto alla media nazionale (+1,00%). Segno più anche per le ditte individuali reatine (+0,24%), mentre si registra una fisiologica flessione per le società di persone (-0,32%), in linea con una tendenza di lungo periodo che vede una migrazione verso modelli d'impresa a responsabilità limitata.

L'andamento settoriale nella provincia di Viterbo

Il tessuto imprenditoriale viterbese nel secondo trimestre del 2026 registra uno stock complessivo di 36.027 imprese registrate. Dal punto di vista settoriale, si evidenzia la notevole vitalità delle attività finanziarie e assicurative (+1,68%), seguite da solide performance nel settore dell'Istruzione e formazione e nelle attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,12%), segno di un terziario avanzato in buona salute. Anche le attività amministrative e di supporto mantengono un ritmo vivace (+1,00%). Il comparto strategico dell'alloggio e ristorazione contribuisce positivamente al saldo trimestrale (+0,52%). Per contro, settori storicamente centrali per l'economia locale, come il commercio all'ingrosso e al dettaglio (-0,64%) e le attività manifatturiere (-0,79%), evidenziano ancora qualche difficoltà, pur a fronte di una sostanziale stabilità per il comparto agricolo (-0,01%).