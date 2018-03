Viterbese, si parte alla volta di Lucca

Morale alto dopo la vittoria con l'Arezzo: occasione per rimanere incollati al podio

20/03/2018 - 07:25



VITERBO - Per continuare ad allungare il passo in classifica, a disposizione, c'è il turno infrasettimanale di oggi. Alle 18.30, infatti, gli uomini di Stefano Sottili, torneranno in campo dopo la vittoria sull'Arezzo di sabato sera al Rocchi. Si parte alla volta di Lucca dove, i ragazzi di Giovanni Lopez, cercano ancora una salvezza sicura seminando proprio Pavanel e i suoi. I rossoneri sono tra i peggiori attacchi del girone A con 34 reti subite e solamente 25 segnate, contro le 40 gialloblu.

La vittoria con i toscani ha ridato morale ai laziali che, però, tra coppa Italia e campionato hanno avuto poco riposo. Ancora Toscana contro Lazio, ancora Jacopo Fanucchi contro Jefferson. Sono loro i migliori realizzatori delle due formazioni: 6 goal per l'italiano e 8 per il brasiliano. I precedenti sono equilibrati: un pareggio e una vittoria gialloblu nella città dei Papi e una sconfitta della Lucchese in casa propria.

I rossoneri hanno accumulato sei risultati senza vittorie di fila e ne sono usciti da poco grazie alla vittoria in trasferta sul Pisa qualche settimana fa. Un finale che ha agevolato la corsa della Viterbese in corsa con i neroazzurri per il vertice della classifica. Ad arbitrare ci pensa il sig. Giovanni Nicoletti di Catanzaro coadiuvato dagli assistenti calabresi Gaetano Massara e Roberto Terenzio.