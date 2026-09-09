Vini del Lazio, al via il Premio Roma Vino 2026

Aperte le candidature alla quarta edizione del concorso dedicato alle eccellenze vitivinicole regionali. Domande entro il 16 ottobre

09/09/2026 - 12:17



ROMA – Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla IV edizione del Concorso Premio 'Roma vino 2026', finalizzato a valorizzare l'eccellenza vitivinicola del Lazio.

Il Concorso è promosso dalla Camera di Commercio di Roma attraverso le Aziende Speciali Agro Camera e Sviluppo e Territorio, in sinergia con il sistema camerale regionale, tra cui la Camera di Commercio di Rieti Viterbo.

Gli obiettivi principali del Concorso sono valorizzare i migliori vini di Roma e del Lazio, con particolari caratteristiche di pregio, storicità o innovazione, nonché le migliori modalità di utilizzazione degli stessi all'interno della filiera regionale. Inoltre, il Concorso punta a favorire la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati nazionali ed esteri, premiando i prodotti di qualità che possano al tempo stesso conseguire l'apprezzamento dei consumatori, oltre a promuovere un confronto tra imprese locali ed imprese del territorio nazionale. Infine questa iniziativa ha lo scopo di stimolare i produttori vitivinicoli al miglioramento della qualità del prodotto ed alla sua diversificazione e favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei settori di interesse.

Le imprese interessate possono fare pervenire la domanda di partecipazione, riportata insieme al Regolamento al link https://www.rivt.camcom.it/it/news/aperte-le-iscrizioni-al-concorso-premio-roma-vino-2026-per-i-migliori-vini-di-roma-e-del-lazio_2809.htm, entro e non oltre venerdì 16 ottobre 2026, scrivendo a: w.loria@agrocamera.com, oppure inviandola alla Segreteria del Premio per i migliori vini 'Premio Roma' - c/o Agro Camera, Via dell'Umiltà, 48 - 00187 Roma ed infine tramite fax, al numero 06 6794845.

Per informazioni il Servizio Marketing della Camera di Commercio Rieti Viterbo risponde ai numeri: 0761.234487 - 234427 – 234403, email marketing@rivt.camcom.it.