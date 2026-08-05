Vetralla, conclusi i lavori Ater da 7 milioni di euro: riqualificati 60 alloggi popolari

Completati gli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico nei complessi di via Fratelli Cervi e via Aldo Moro. Sopralluogo dell'assessore regionale Ciacciarelli con i vertici Ater e le istituzioni locali

05/08/2026 - 10:50



VETRALLA – Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione realizzati dall'Ater di Viterbo nei complessi residenziali di via Fratelli Cervi e via Aldo Moro a Vetralla. Un'opera dal valore complessivo di 7 milioni di euro, finanziata per il 65% attraverso la cessione dei crediti fiscali e per il restante 35% con fondi della Regione Lazio, che ha interessato sessanta appartamenti di edilizia residenziale pubblica.

A pochi giorni dalla conclusione dei lavori, i due complessi immobiliari hanno ospitato un sopralluogo istituzionale al quale hanno partecipato l'assessore regionale alle Politiche Abitative Pasquale Ciacciarelli, il presidente dell'Ater di Viterbo Diego Bacchiocchi, il consigliere regionale Giulio Zelli e il sindaco di Vetralla Sandrino Aquilani.

Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato il miglioramento sismico degli edifici, l'efficientamento energetico attraverso la realizzazione del cappotto termico, la tinteggiatura delle facciate e, con risorse proprie dell'Ater, la messa a norma delle adduzioni del gas.

«A Vetralla abbiamo toccato con mano, ancora una volta, i risultati che possono nascere dalla sinergia con la Regione Lazio – ha dichiarato il presidente dell'Ater Diego Bacchiocchi –. In sessanta alloggi siamo riusciti a migliorare la sicurezza degli edifici, aumentare l'efficienza energetica e riqualificare esteticamente i fabbricati, garantendo anche l'adeguamento degli impianti del gas».

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, che ha ribadito come il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce sociali più fragili, rappresenti uno degli obiettivi prioritari della Giunta regionale guidata da Francesco Rocca.

Sulla stessa linea il consigliere regionale Giulio Zelli, che ha sottolineato il ruolo strategico dell'Ater nel garantire il diritto alla casa e nel migliorare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. «La Regione – ha affermato – continua a sostenere con importanti investimenti il lavoro delle Ater, realtà che svolgono una funzione sociale fondamentale».

Il presidente Bacchiocchi ha infine evidenziato che quello di Vetralla rappresenta un ulteriore tassello di un programma più ampio di riqualificazione degli immobili Ater presenti nella provincia di Viterbo.

«Il nostro lavoro non si ferma qui – ha concluso –. Proseguiremo lungo il percorso di miglioramento del patrimonio abitativo provinciale, una sfida complessa che richiede risorse significative ma che affrontiamo quotidianamente grazie anche al sostegno della Regione Lazio e alla collaborazione dell'assessore Ciacciarelli».

Con il completamento dell'intervento, sessanta famiglie potranno beneficiare di abitazioni più sicure, efficienti dal punto di vista energetico e adeguate agli standard attuali, contribuendo al miglioramento complessivo del patrimonio di edilizia pubblica del territorio.