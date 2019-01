Union Rugby, sul campo dell'Arnold per chiudere il girone d'andata

Domani alle 14,30

19/01/2019 - 11:29



VITERBO - Giro di boa per la Union Viterbo. Domenica a Roma in casa dell’Arnold, calcio d’inizio ore 14.30, si chiude il girone d’andata.

Padroni di casa reduci dalla sconfitta sul campo del Pescara e scivolati nella zona bassa della classifica, viterbesi forti del successo bello e convincente con Colleferro e saldamente al secondo posto a +2 sulla Lazio, impegnata contro il Civita Castellana di Giuseppe Lanzi.

Neroverdi sulla carta favoriti. A tenere alta la concentrazione ci pensa Carlo Borgatti, vecchio leone arrivato alla stagione numero 21 con la Union, tornato tra i convocati.

''Partite facili non esistono. Arnold è una squadra capace di tutto, per capirlo basta dare uno sguardo all’andamento che ha seguito in questi mesi con punti raccolti contro squadre più quotate. In casa poi si esprimono al meglio. Per tornare con cinque punti servirà una prestazione importante''.

Insieme a Borgatti, coach Donato Scorzosi ritrova un altro veterano: Emanuele Andreoli, utility back rapido e feroce in difesa, alla prima convocazione stagionale. Da segnalare anche il ritorno di Alessandro Lanzi, 18enne aggregato stabilmente al gruppo primo squadra e autore, finora, di una buona stagione.

Sul fronte defezioni Scorzosi registra i forfait di Roberto Menghini, del capitano Simone Mariottini, bloccato da un problema al polpaccio, del seconda linea Andrea Capati e dello squalificato Filippo Ferrazzani.

I convocati: Agostini, Andreoli, Angelotti, Aluisi, Boffi, Borgatti, Bertini, Duri, Desana, De Angeli, Ferrazzani L, Gullo, Lanzi A, Lanzi G, Sow, Mariottini, Musso, Nichil, Petrolito, Santucci, Porchiella, Ricci