''Un consiglio comunale aperto per parlare di legalità e sicurezza''

La richiesta del consigliere Giacomo Barelli

27/01/2019 - 21:02



VITERBO - ''Forse tutta l'Italia sta diventando Sicilia... A me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali gli scandali di quel governo regionale: gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso il nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni anno... La linea della palma... Io invece dico: la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato... E sale come l'ago di mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali: su su per l'Italia, ed è già oltre Roma...' Le parole di Leonardo Sciascia nel 'Il giorno della civetta' sono a mio avviso il miglior commento alle vicende criminali che hanno scosso Viterbo in questi giorni.

E dunque associandomi agli elogi per inquirenti e forze di polizia per la brillante operazione condotta ritengo tuttavia che sul piano politico ci si debba interrogare sull'opacità che questa vicenda getta su alcuni settori della nostra città ed è per questo che concordo con la richiesta di un consiglio Comunale aperto urgente per parlare di legalità e di sicurezza, quella vera in relazione a cosa sta accadendo alla nostra città''.

Giacomo Barelli, capogruppo Viva Viterbo