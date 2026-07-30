Tuscania delle Idee attacca: 'Comune allo sbando e città sempre più degradata'

Duro intervento dei consiglieri sull'assestamento di bilancio: critiche alla gestione dell'amministrazione Bartolacci tra decoro urbano e servizi

30/07/2026 - 15:30



TUSCANIA - Il Consiglio comunale del 28 luglio ha certificato ciò che i cittadini vedono ogni giorno passeggiando per le strade di Tuscania un'Amministrazione comunale sempre più in affanno anche nella gestione dell'ordinario.

È questo il giudizio espresso dai consiglieri comunali di Tuscania delle Idee, Alessandro Tizi, Valentina Marziali e Giulio Capati, intervenuti nel dibattito sull'assestamento generale di bilancio, nel corso del quale sono emerse ancora una volta tutte le contraddizioni di una maggioranza che appare ormai allo sbando.

“L'immagine che esce dall'aula consiliare è quella di un'Amministrazione che naviga a vista, improvvisa, rincorre le emergenze e dimostra, seduta dopo seduta, di non avere il controllo della macchina comunale. Abbiamo assistito all'ennesimo spettacolo di provvedimenti predisposti con superficialità, insulti e dileggi che si collocano fuori dalla dialettica politica. È una situazione che mortifica le istituzioni e dimostra una preoccupante mancanza di attenzione nella predisposizione degli atti”.

Nel corso della discussione, il gruppo ha denunciato il progressivo degrado della città, diventato ormai il simbolo dell'azione amministrativa degli ultimi anni.

L'erba invade marciapiedi, piazze e vie del centro storico come dei quartieri periferici. Le manutenzioni arrivano tardi, quando arrivano. Le strade comunali, vicinali e consorziali sono in molti casi abbandonate al loro destino. Dopo manifestazioni ed eventi la pulizia della città è spesso insufficiente e restituisce ai cittadini e ai visitatori un'immagine che non rende giustizia alla storia e alla bellezza di Tuscania.

Eppure, davanti a tutto questo, il Sindaco continua ad accusare chi denuncia queste criticità di 'parlare male della città'.

“Respingiamo al mittente queste accuse, che rappresentano il solito tentativo di spostare l'attenzione dai problemi alle responsabilità di chi li evidenzia. Non siamo noi a dare una cattiva immagine di Tuscania. La cattiva immagine la danno il degrado, l'incuria, l'assenza di manutenzione e l'incapacità amministrativa. Noi raccontiamo ciò che ogni cittadino vede uscendo di casa”. Durissimo il commento del Capogruppo Alessandro Tizi.

“Quest'Amministrazione sta collezionando un fallimento dopo l'altro. L'esternalizzazione del verde urbano avrebbe dovuto rappresentare un salto di qualità e invece ha ottenuto una città sempre più sporca e trascurata, con l'erba che cresce indisturbata ovunque. Il decoro urbano è praticamente inesistente, soprattutto dopo le feste cittadine. I servizi comunali sono in evidente difficoltà, mentre i dipendenti vengono troppo spesso indicati come responsabili di problemi che derivano invece da scelte organizzative e politiche. Sul turismo continuiamo ad assistere soltanto ad annunci, slogan e improvvisazione. Adesso torna perfino la proposta della tassa di soggiorno, rilanciata dal Sindaco Bartolacci e dal consigliere delegato Gentilini, senza che esista un vero piano turistico e senza aver prima dimostrato di saper offrire servizi adeguati ai visitatori. Prima di chiedere altri soldi a cittadini e operatori economici, sarebbe opportuno dimostrare di saper amministrare quelli già disponibili.”

Secondo Tuscania delle Idee, il problema non è più riconducibile a singoli episodi, ma riguarda un metodo di governo che mostra tutti i suoi limiti.

“Quando un'Amministrazione arriva in Consiglio comunale o in commissione con atti da correggere in corsa, quando risponde alle critiche con l'arroganza invece che con i risultati, quando considera ogni proposta dell'opposizione un fastidio anziché un contributo e quando scarica sistematicamente le responsabilità su altri, significa che ha perso il contatto con la realtà.”

I consiglieri ricordano come, negli ultimi mesi, la maggioranza abbia sistematicamente ignorato tutte le proposte avanzate dal gruppo “Tuscania delle Idee” quali interventi concreti e immediatamente realizzabili: riduzione progressiva dell'addizionale IRPEF comunale, oggi applicata al livello massimo consentito; rafforzamento del personale comunale per restituire efficienza ai servizi e al decoro urbano; riorganizzazione della macchina amministrativa; potenziamento della Polizia Locale; piano straordinario di manutenzione della viabilità rurale; revisione del servizio di raccolta differenziata per renderlo più efficiente e vicino alle esigenze delle famiglie; istituzione di borse di studio comunali e un progetto straordinario di riqualificazione dell'ex Gescal, il più grande quartiere popolare della città.

“Noi continueremo a fare opposizione con determinazione, competenza e senso delle istituzioni. Non ci faremo intimidire dagli attacchi personali né dalle accuse strumentali. Saremo inflessibili nel denunciare ciò che non funziona e altrettanto determinati nel proporre soluzioni. Perché Tuscania merita molto di più di un'Amministrazione che vive di annunci, corregge i propri errori in aula e considera ogni critica un'offesa personale. Questa esperienza amministrativa appare sempre più logorata e incapace di dare risposte. La città non può permettersi di perdere altro tempo.”