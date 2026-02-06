Tuscania al Palazzetto dell'Olivo per la prima di ritorno con Grosseto

La Maurys Com Cavi Tuscania riceve Invicta SolCaffè Grosseto al Palazzetto dellOlivo. Il fischio dinizio sarà alle 17:30, diretta su YouTube

06/02/2026 - 15:31



TUSCANIA - Dopo la prima delle due pause per la coppa Italia, la seconda sarà per 3 e 4 aprile con la final four in una sede ancora da stabilire, con protagoniste Tuscania, Bardolino, Taviano e Sassuolo, riprende il campionato di serie B con la Maury's Com Cavi che ospita Invicta SolCaffè Grosseto.

All'andata, nella partita d'esordio del girone, finì 3 a 2 per i toscani che inflissero ai ragazzi di Perez Moreno l'unica sconfitta subita finora.

Una squadra, quella toscana, che viaggia stabilmente a metà classifica avendo totalizzato 19 punti contro i 32 della capolista Tuscania.

'La partita di sabato non sarà facile -spiega il bomber Claudio Borzacconi- perché l'Invicta Grosseto è una squadra forte e molto competitiva, ma arriveremo pronti e con tanta voglia di rifarci. Per questo ci stiamo impegnando molto negli allenamenti per arrivare al meglio. Vogliamo sfruttare le occasioni che avremo e giocare con determinazione dall'inizio alla fine. È una partita importante e il nostro obiettivo è affrontarla nel modo giusto'.

Probabile formazione ospite: Cordano al palleggio con Pellegrino opposto, Rossi e Alessandrini schiacciatori, Ielasi e De Matteis al centro, Spignese libero.

Si gioca alle 17,30 al Palazzetto dell'Olivo.

L'incontro sarà diretto dalle signore arbitro Giulia Concilio e Sara Campanella.

Diretta you-tube sul canale Tuscania Volley Official.