Trofeo tennis Banca Lazio Nord, Mantovani e Moggi conquistano il tabellone di quarta categoria

Al Tennis Club Viterbo 'Giorgio Barili' si chiudono le qualificazioni di quarta categoria e prende il via il tabellone di terza. Decisive le vittorie di Gianluca Mantovani e Matteo Moggi al termine di incontri molto combattuti

19/07/2026 - 16:00



VITERBO – Si è conclusa la fase di qualificazione della quarta categoria del Trofeo Banca Lazio Nord, in corso sui campi del Tennis Club Viterbo 'Giorgio Barili'. A conquistare i due posti disponibili per il tabellone successivo sono stati Gianluca Mantovani (ASD Blera, classifica 4.4) e Matteo Moggi (CUS Viterbo, classifica 4.1), che da sabato 18 luglio accedono ufficialmente al tabellone di terza categoria.

Mantovani ha ottenuto il pass dopo una finale di qualificazione ricca di emozioni contro Michele Mazzoni (Tennis Club Fabrica di Roma, 4.2). Dopo aver ceduto il primo set per 6-4, il tennista dell'ASD Blera ha reagito vincendo il secondo 7-5, per poi imporsi al super tie-break con il combattutissimo punteggio di 15-13.

Nel turno precedente Mantovani aveva beneficiato del ritiro del portacolori del Tennis Club Viterbo Marco Bernacchi, quando era avanti 6-4, 4-2. Mazzoni, invece, aveva sorpreso eliminando con un netto 6-1, 6-1 il più quotato Michelangelo Meschini del CUS Viterbo.

Molto equilibrata anche l'altra finale di qualificazione, che ha visto prevalere Matteo Moggi su Gabriele Mohamed Michelini (CUS Viterbo). Dopo aver perso il primo set 7-5, Moggi ha ribaltato il match aggiudicandosi il secondo per 6-4 e il super tie-break finale per 10-8.

Nel percorso verso la qualificazione, Moggi aveva superato Leonardo Delle Monache (Tennis Club Viterbo) con il punteggio di 6-4, 6-0, mentre Michelini aveva eliminato Christian Scoparo (CUS Viterbo) con un convincente 6-2, 6-0.

La manifestazione prosegue ora con il tabellone di terza categoria. La direzione del torneo è affidata a Massimiliano Affinita, mentre il ruolo di giudice arbitro è svolto da Fabio Mosci, che hanno coordinato regolarmente lo svolgimento degli incontri.