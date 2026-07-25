Trofeo Banca Lazio Nord, Scialla e La Piana si sfidano per il titolo 2026 al Tennis Club Viterbo

La testa di serie numero 1 supera Hallemans in due set, mentre il tennista di Ronciglione firma un'altra impresa battendo Simone Poeta. Finale oggi alle 17 sui campi in terra battuta del TC Viterbo 'Giorgio Barili'

25/07/2026 - 19:06



VITERBO – Questo pomeriggio alle ore 17.00 la Testa di Serie N° 1 2.2 Alessandro Scialla del Circolo Tennis Siena e l’outsider 2.6 Edoardo La Piana del Circolo ASD Punta del Lago Ronciglione si contenderanno il titolo di Campione 2026 al Trofeo di Tennis Banca Lazio Nord, in programma sugli splendidi campi in terra battuta del Tennis Club Viterbo “Giorgio Barili”.

Nella parte alta del tabellone Scialla concede solo quattro giochi (6-1, 6-3) al 2.8 Renè Hallemans del Tennis Club Andrea Novelli La Maddalena Sassari, conquistando l'accesso alla finale senza particolari difficoltà.

Infinite emozioni, invece, nella parte bassa del tabellone. Edoardo La Piana supera infatti il leggermente più quotato idolo del circolo locale 2.5 Simone Poeta. Dopo aver perso il primo set per 6-3, il tennista del Circolo ASD Punta del Lago Ronciglione si aggiudica i restanti due parziali con il punteggio di 6-2 e 11-9, centrando una prestigiosa qualificazione alla finale.

Le semifinali sono state arbitrate dal Giudice di Gara Fabio Mosci e dal Direttore di Gara Massimiliano Affinita, che oggi saranno nuovamente protagonisti nella direzione dell'atto conclusivo del torneo.