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Treni, modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Ostiense
Nei weekend 27-29 marzo e 17-19 aprile variazioni su Fl1 e Fl3 con limitazioni e cambi di orario; regolare il Leonardo Express
25/03/2026 - 14:51

ROMA - Nei fine settimana del 27 – 29 marzo e 17-19 aprile la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma – Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.

Inoltre, i seguenti treni di altre linee subiscono variazioni di orario o di percorso:

-12554 (Roma Termini 23:27 – Civitavecchia 00:44) in alcuni giorni circola con nuovo numero 34546 e non ferma a Roma Aurelia e Santa Severa;

-5991 (Vigna Clara 20:35 – Roma Ostiense 21:00) modifica l’orario di arrivo a Roma Ostiense;

-20101 (Roma Tuscolana 04:00 – Velletri 04:46) è originario da Roma Tiburtina e non ferma a Roma Tuscolana.

I treni Intercity Milano-Napoli/Salerno, Prato-Napoli, Milano-Reggio Calabria e Intercity Notte Torino-Salerno e Milano-Siracusa/Palermo - solo nelle giornate di sabato e domenica - subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario. Previsto servizio di autobus per le tratte soppresse dei treni Intercity. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.




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