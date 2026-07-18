Tajani a Bolsena rilancia la linea di Forza Italia

Nel corso dell'incontro 'Riflessi di libertà' il ministro degli Esteri ha ribadito le priorità del partito: fisco, crescita economica, sicurezza e radicamento sul territorio

18/07/2026 - 08:08

di Andrea Farronato

MONTEFIASCONE – Le sponde del lago di Bolsena hanno fatto da cornice all'iniziativa 'Riflessi di libertà', l'incontro promosso da Forza Italia per discutere delle principali sfide politiche, economiche e sociali che attendono il Paese, la Regione Lazio e la Tuscia.

Protagonista della giornata è stato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, accolto dai rappresentanti del partito della Tuscia insieme a numerosi amministratori ed esponenti istituzionali del territorio.

Tajani: 'La politica deve partire dai cittadini'

Nel suo intervento Tajani ha ribadito la necessità di costruire una politica sempre più vicina ai territori, sottolineando come il compito delle istituzioni sia quello di dare risposte concrete ai cittadini.

'Il nostro dovere primario è servire i cittadini, risolvendo i loro problemi. Anche ogni nostra azione in politica estera ha come obiettivo finale il benessere degli italiani', ha dichiarato il ministro, evidenziando come crescita economica, occupazione e sostegno alle imprese rappresentino strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita delle famiglie.

Economia, fisco e crescita

Nel corso dell'incontro il leader di Forza Italia ha rivendicato i risultati economici ottenuti dall'attuale Governo, soffermandosi sulla riduzione della pressione fiscale, sulla crescita dell'occupazione e sull'andamento delle esportazioni italiane.

Guardando al futuro, Tajani ha illustrato alcune delle proposte che il partito intende portare avanti nei prossimi mesi, tra cui la detassazione delle tredicesime, una revisione dell'Irpef per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, la possibilità di rendere immediatamente detraibili le spese sanitarie e un ampliamento degli strumenti di sostegno agli investimenti, prendendo come riferimento il modello della Zona Economica Speciale.

Secondo il ministro, l'obiettivo resta quello di favorire lo sviluppo economico senza gravare ulteriormente sui cittadini, continuando al tempo stesso il contrasto alla grande evasione fiscale.

Il ruolo di Forza Italia

Non sono mancati i passaggi più strettamente politici. Tajani ha infatti ribadito il ruolo che Forza Italia intende ricoprire all'interno della coalizione di centrodestra, definendo il partito una forza moderata, popolare, liberale, europeista e atlantista, capace di rappresentare un punto di equilibrio per il Governo.

Un intervento che ha toccato anche i temi della sicurezza, della giustizia e della politica internazionale, indicati come pilastri dell'azione politica del partito e strettamente collegati al concetto di libertà, filo conduttore dell'iniziativa.

La partecipazione istituzionale

All'appuntamento hanno preso parte numerosi esponenti di Forza Italia provenienti da tutta la regione. Tra i presenti il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, il presidente della Commissione parlamentare Periferie Alessandro Battilocchio, l'europarlamentare Salvatore De Meo, il deputato Francesco Battistoni e il capogruppo di Forza Italia alla Camera Enrico Costa.

Presenti anche diversi amministratori del territorio, tra cui la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, il sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte e il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli, che hanno portato il proprio saluto ai partecipanti.