Sutri unica rappresentante del Lazio a Il Borgo dei Borghi

Un riconoscimento che parla alla Tuscia e allItalia

05/09/2026 - 06:11

di Serena D'Ascanio

SUTRI – Ci sono occasioni nelle quali un territorio non viene semplicemente raccontato: viene scelto. E la scelta di Sutri come unico borgo del Lazio per la 14ª edizione de 'Il Borgo dei Borghi', il programma di Rai 3 che ogni anno porta alla ribalta le più belle realtà dei piccoli Comuni italiani, rappresenta un riconoscimento di straordinaria importanza.

Sutri sarà dunque l'unica realtà del Lazio a confrontarsi con i borghi selezionati da tutta Italia. Una vetrina nazionale che premia non soltanto la bellezza del territorio, ma la sua storia, la sua identità e la capacità di rappresentare un patrimonio culturale che appartiene all'intera comunità regionale.

«Essere scelti per rappresentare il Lazio – dichiara il Sindaco di Sutri – è motivo di grande orgoglio. Ma soprattutto è la conferma che Sutri ha ritrovato una nuova centralità e una nuova capacità di imporsi nel panorama regionale e nazionale. Non siamo più disposti a considerare la nostra città una periferia: Sutri ha tutte le caratteristiche per essere protagonista».

La partecipazione a 'Il Borgo dei Borghi' assume quindi anche un preciso significato politico e amministrativo.

«Per troppo tempo ai piccoli Comuni è stato chiesto soltanto di amministrare l'esistente. Noi abbiamo scelto di fare altro: investire sulla bellezza, sulla cultura, sul turismo e sulla nostra identità, trasformando il patrimonio di Sutri in una leva di sviluppo. Essere oggi scelti come unico borgo del Lazio è un segnale importante: dimostra che anche una piccola città può competere, emergere e parlare all'Italia intera».

Sutri rappresenterà il Lazio. Ma, soprattutto, rappresenterà l'idea di una Tuscia che non vuole più essere periferia, bensì protagonista.

Una scelta che rende orgogliosa una comunità e che conferma una convinzione: la storia di Sutri non è soltanto qualcosa da custodire. È qualcosa da far conoscere, valorizzare e trasformare in futuro.