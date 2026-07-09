Sutri celebra i giovani talenti: al via il Tuscia Youth Festival 2026

Dal 10 al 12 luglio il borgo si trasforma in un palcoscenico diffuso con musica e danza. In programma anche la presentazione dei vincitori del concorso 'Cuori Narranti'

09/07/2026 - 09:25



SUTRI - Dal 10 al 12 luglio il centro storico di Sutri, uno dei borghi più belli d’Italia, si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso per accogliere il Tuscia Youth Festival 2026. Sarà una manifestazione dedicata alle arti giovanili, dove i ragazzi potranno mettere in mostra il proprio talento. Per tre giorni piazze, vie, palazzi storici e scorci suggestivi della città ospiteranno spettacoli ed incontri dedicati ai giovani. Un percorso culturale tra musica classica, pop e rock, canto e danza, pittura e scultura, scrittura e teatro.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare i giovani e offrire loro spazi concreti di visibilità, confronto e crescita, trasformando Sutri in un luogo vivo di incontro, emozione e creatività. Di particolare interesse, la presenza sabato mattina alle ore 10:30 a Palazzo Doebbing, della Regione Lazio e Lazio Innova. Durante la conferenza stampa verranno presentati i finalisti e il vincitore del prestigioso concorso Letterario 'Cuori Narranti'.

Il Tuscia Youth Festival – Sutri 2026 rappresenta un appuntamento importante per l’intero territorio della Tuscia ed un’occasione per promuovere la cultura giovanile vivendo il borgo attraverso linguaggi contemporanei, partecipazione e bellezza

Il programma:

Venerdì 10 luglio

-Alle 18:00, in Piazza del Comune, si terrà l’inaugurazione ufficiale del Tuscia Youth Festival – Sutri 2026.

-Alle 18:30, in Piazza della Rocca, spazio all’esibizione e alle lezioni gratuite di scherma giapponese e arti marziali, a cura dei ragazzi di TWKDO Italia.

-Alle 18:30, nell’Atrio Comunale, si svolgerà il reading di Moby Dick, a cura dei giovani attori e attrici del Teatro S. Leonardo di Viterbo, diretti da Manuele Pica.

-Alle 21:15, in Piazza del Comune, concerto “inCanto Generation” ed esibizione delle ginnaste della scuola di Ginnastica e Danza del centro sportivo Le Cartiere di Ronciglione, dirette dagli istruttori Francesca Stocchi e Cristian Iezzi.

-Alle 23:00, sempre in Piazza del Comune, con il DJ Set di Camillo Tosi.

Sabato 11 luglio

-Alle 10:30, a Palazzo Doebbing, conferenza stampa dei finalisti del concorso letterario della Regione Lazio “Cuori Narranti”, a cura di Lazio Innova e Regione Lazio.

-Alle 11:15, sempre a Palazzo Doebbing, presentazione delle giovani artiste dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo'.

-Dalle 16:00 alle 19:30, a Palazzo Doebbing, performance di pittura estemporanea.

-Alle 18:00, nell’Atrio Comunale, concerto di musica classica con gli allievi ed ex allievi del Liceo Musicale “S. Rosa da Viterbo”, diretti da Anna Lisa Bellini.

-Alle 18:30, in Piazza della Rocca, esibizione e lezioni gratuite di scherma giapponese e arti marziali.

-Alle 19:30, all’Antico Lavatoio, monologhi di grandi classici della letteratura, a cura dei giovani attori del Teatro S. Leonardo di Viterbo, diretti da Manuele Pica.

-Alle 21:15, in Piazza del Comune, concerto “inCanto Kids”.

Domenica 12 luglio

-Dalle 10:00 alle 13:00, nel centro storico, performance itinerante delle giovani pittrici dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”, a cura di ArcheoAres.

-Alle 11:30, nell’Atrio Comunale, reading de “Il Piccolo Principe”.

-Dalle 15:00 alle 19:00, nel centro storico, performance di pittura estemporanea delle giovani artiste dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”, a cura di ArcheoAres.

-Alle 18:00, nell’Atrio Comunale, concerto di musica classica.

-Alle 18:30, in Piazza della Rocca, esibizione e lezioni gratuite di scherma giapponese.

-Alle 19:15, in Piazza della Rocca, esibizione delle giovani allieve della Inside Danza Studio di Ronciglione, dirette dalla maestra Daria Giomma.

-La manifestazione si chiuderà alle 21:15, in Piazza del Comune, con il concerto “inCanto Rock”.

Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo.