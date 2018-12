Stipendi, Viterbo è al 75esimo posto

Secondo gli ultimi dati la retribuzione media annuale lorda è di 26.273 euro

11/12/2018 - 07:18



VITERBO – Stipendi, il capoluogo della Tuscia è ancora lontano dalla vetta dei migliori. È stata pubblicata l’annuale ''Jp Geography Index 2018'', la classifica sulle retribuzioni delle province italiane elaborata da Job Pricing.

Secondo quanto emerge dagli ultimi dati resi noti, l’intera provincia di Viterbo percepisce uno stipendio medio annuale lordo di 26.273 euro piazzandosi al 75esimo posto della classifica sul totale delle 107 province italiane.

Una posizione non incoraggiante dato che la Tuscia non si trova nemmeno nella prima metà della graduatoria. C’è da sottolineare però che rispetto allo scorso anno la situazione è migliorata. Per Viterbo infatti è stato registrato dal ''Jp Geography Index 2018'' un balzo in avanti di 8 posizioni, tuttavia non ancora soddisfacente e comunque al di sotto della media nazionale (-11,9%).

Se la cavano meglio le altre province del Lazio. La retribuzione media lorda annuale per Roma è stata calcolata di 30.453 euro, quella di Latina è pari a 27.400 euro, 26.969 euro è invece lo stipendio di Frosinone. In coda, a livello regionale, si piazza Rieti con 25.986 euro di media annuale.