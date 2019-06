''Spostata l'area di sosta per i camper,

cancellati i servizi''

La protesta: ''Nella nuova piazzola mancano i servizi, siamo stati bistrattati''

25/06/2019 - 06:47



MONTALTO DI CASTRO – (MDL) La stagione estiva per i camperisti a Montalto di Castro parte con un passo falso: da quest’anno l’area di sosta dei camper è stata spostata e nella nuova collocazione mancano i servizi. A fare la brutta sorpresa sono stati i villeggianti del week-end che sono infuriati.

''Siamo stati trattati da pezzenti – dicono – Come camperisti generiamo economia per il posto al pari degli altri turisti: paghiamo la sosta e consumiamo negli esercizi pubblici della costa. In cambio quest’anno abbiamo ricevuto questo ‘’schiaffo’’: non solo solo siamo stati spostati molto distanti dal mare ma siamo stati collocati in un’area priva di acqua e di scarico’’.

Fino allo scorso anno l’area di sosta dei camper era a due passi dal mare, dietro la pineta. Ora quella zona è destinata ad ospitare il luna park. ''Non contestiamo il trasferimento da un’altra parte – dicono i camperisti – l’amministrazione comunale dispone delle sue aree come vuole. Ma siamo infuriati per il disservizio: ci hanno tolto l’acqua. Eppure per stare lì paghiamo 7-8 euro al giorno''.

Questo gruppo di campeggiatori per lo più è habitué di questa zona. In tanti si ritrovano qui nel week-end dalla Tuscia, dalla provincia di Terni, dalla bassa Toscana e anche da Roma. ''Quando una decina di giorni fa abbiamo scoperto questo disservizio – raccontano – pensavamo fosse temporaneo, ma lo scorso fine settimana abbiamo trovato la stessa situazione''. La stagione è appena partita. Chissà che da qui alle prossime settimane non si trovi una soluzione?