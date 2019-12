''Spesi 90 milioni di euro, ma la ferrovia non è ancora in regola''

Il caso della Roma-Viterbo alla ribalta nazionale. I pendolari: ''Come sono stati usati questi soldi?''

27/12/2019 - 06:38



VITERBO - Ferrovia Roma-Viterbo alla ribalta nazionale a causa dei disservizi che devono subire ogni giorni pendolari e studenti che la utilizzano.

La trasmissione ''Fuori dal coro'' ne ha parlato nella puntata andata in onda nei giorni scorsi su Rete 4, durante la quale sono state illustrate le vicissitudini che hanno interessato la tratta negli ultimi mesi. In particolare, a destare scandalo il fatto che nonostante negli ultimi tre anni siano stati stanziati per il miglioramento e la messa in sicurezza della linea 90 milioni di euro, questa non risulti ancora in regola. Peggio, secondo una recente classifica si colloca tra le peggiori ferrovie d’Italia.

'Il treno - viene spiegato nella trasmissione - viaggia per lunghi tratti sul binario unico. Per evitare uno scontro i capistazione devono telefonarsi''.

Una giornalista inviata lungo la tratta, ricorda che dopo la strage di Andria avvenura in Puglia nel 2016, la Roma-Viterbo doveva essere messa in sicurezza, ''gli adeguamenti dovevano essere fatti entro luglio 2019, ma tutto è rimasto uguale e su alcuni tratti si viaggia ancora a binario unico. Ma non solo, invece di migliorare i sistemi di sicurezza sono state imposte delle regole che hanno creato ancora più disagio: velocità ridotta tra 30 e 50 chilometri orari, obbligo di fermata ad ogni passaggio a livello (ce ne sono ben 104), bus sostitutivi per evitare incroci tra i treni''.

''Eppure – prosegue il servizio - i soldi non mancano. La linea è gestita da Atac. La società che si occupa del trasporto pubblico romano negli ultimi tre anni ha ricevuto dalla Regione Lazio 90 milioni di euro, ovvero 77 milioni più Iva come si legge nel contratto. Nonostante questi soldi pubblici, la ferrovia è giudicata la peggiore d'Italia, seconda solo alla circumvesuviana di Napoli''.

La lista delle soppressioni è lunghissima: 783 treni in 5 mesi.

''Siamo veramente allo sbando – commenta Loredana Felici, portavoce del comitato pendolari Ferrovia Roma Nord - la Regione stanzia intorno ai 90 milioni di euro, ma non si sa dove vanno a finire questi soldi''.