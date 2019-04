Sostenibilità ed efficientamento energetico, iscrizioni riaperte ai corsi gratuiti

11/04/2019 - 17:30



VITERBO - ITS Servizi alle Imprese si dimostra, come sempre, in prima fila per quanto riguarda tematiche di stringente attualità. In quest’ottica, l’Ente accreditato dalla Regione Lazio ha riaperto i termini per l’iscrizione al bando regionale “Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili'.

Il corso, completamente gratuito, è perfettamente in linea con i settori trainanti del momento: efficientamento energetico e sostenibilità ambientale. La chiusura del bando è prevista per il giorno 23 Aprile. Sede delle lezioni, il Palazzo della Cultura situato a Caprarola (VT), in Via della Repubblica n. 2/4.

Il corso si rivolge a 15 persone disoccupate, non occupate o inoccupate, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, abbiano la residenza nella Regione Lazio e siano iscritte al CPI.

Al termine del corso, gli allievi saranno in grado di integrare conoscenze nel settore dell’innovazione tecnologica e della Green Economy alla progettazione e gestione di piani di efficientamento energetico nel settore pubblico e privato, civile e industriale.

Il percorso si articola in una fase d’aula di 350 ore ed una di stage di 200 ore, che sarà svolta presso imprese attive nel settore della sostenibilità ambientale e dell’efficientamento energetico degli edifici.

La partecipazione ai corsi, oltre ad essere completamente gratuita, prevede l’erogazione di un’indennità di frequenza ed il rilascio di un attestato di qualifica della Regione Lazio. Le schede di iscrizione sono disponibili sul sito dell’ITS Servizi alle Imprese all’indirizzo www.itssi.it

Per maggiori informazioni sono disponibili i contatti email segreteria@itssi.it o oppure 0761.223574.