Sorianese, doppio colpo a centrocampo: arrivano Rossi e Luciani

Il classe 2004 Giordano Rossi e il 2001 Edoardo Luciani entrano nella rosa rossoblù in vista della stagione 2026/27

27/08/2026 - 11:06



SORIANO NEL CIMINO - L'ASD Sorianese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Giordano Rossi ed Edoardo Luciani, che entrano a far parte della rosa rossoblù per la stagione sportiva 2026/27.

Giordano Rossi, centrocampista classe 2004 nato a Narni, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, completando il proprio percorso fino alla formazione Primavera. Successivamente ha maturato esperienza in Serie D con la Pro Sesto e Nardò.

Edoardo Luciani, centrocampista classe 2001, arriva dal Civitavecchia e nel corso della propria carriera ha disputato anche il campionato di Serie D con il Ladispoli.

Due nuovi innesti per il centrocampo a disposizione di mister Christian Chirieletti in vista dell'inizio della stagione ufficiale fissato per il 6 settembre.

La società dà il benvenuto a Giordano ed Edoardo, e augura ad entrambi un proficuo percorso con la maglia della Sorianese.