SORIANO NEL CIMINO - L'ASD Sorianese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Giordano Rossi ed Edoardo Luciani, che entrano a far parte della rosa rossoblù per la stagione sportiva 2026/27.
Giordano Rossi, centrocampista classe 2004 nato a Narni, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, completando il proprio percorso fino alla formazione Primavera. Successivamente ha maturato esperienza in Serie D con la Pro Sesto e Nardò.
Edoardo Luciani, centrocampista classe 2001, arriva dal Civitavecchia e nel corso della propria carriera ha disputato anche il campionato di Serie D con il Ladispoli.
Due nuovi innesti per il centrocampo a disposizione di mister Christian Chirieletti in vista dell'inizio della stagione ufficiale fissato per il 6 settembre.
La società dà il benvenuto a Giordano ed Edoardo, e augura ad entrambi un proficuo percorso con la maglia della Sorianese.