Sold out per il concerto-spettacolo ''A Christams Karol''

E il 15 dicembre prossimo raddoppia l'appuntamento

06/12/2019 - 10:18



CELLENO - Sold-out per il concerto-spettacolo A Christmas Karol, che, a seguito delle numerose prenotazioni, raddoppia l'appuntamento.

Lo spettacolo A Christmas Karol organizzato dall'Associazione Filarmonica Ensemble InCantus e dalla Compagnia Avanzi Di Scena, con il patrocinio e il contributo del Comune di Celleno e della Regione Lazio, è andato sold-out dopo pochi giorni dall'apertura delle prenotazioni. Felici della risposta positiva del pubblico, gli enti e le associazioni coinvolte hanno deciso di raddoppiare l'appuntamento aggiungendo un ulteriore turno alle 16.30, oltre a quello esaurito delle 18.00.

La rappresentazione, si ricorda, andrà in scena il 15 dicembre presso il Convento San Giovani Battista a Celleno e proporrà una versione innovativa di A Christmas Carol di Charles Dickens. Con 35 artisti sul palco fra cantanti e attori, lo spettacolo alternerà cantato e recitato alla sola luce di centinaia di candele. Durante la serata saranno eseguiti tre brani polifonici scritti appositamente per l'occasione, uno per ognuno dei tre spiriti che faranno visita all'avaro Scrooge.

Per assicurare la corretta fruizione dello spettacolo le prenotazioni sono obbligatorie e sono aperte per il solo turno delle 16.30 (per prenotare scrivere a christmas.celleno@gmail.com).

Ingresso: 3 euro; gratuito per under 15 e over 65.