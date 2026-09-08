Si rinnova il Comitato Provinciale ASC Viterbo: Loredana Badini eletta Presidente

08/09/2026 - 15:10



VITERBO - Si è tenuta presso la sede di Confcommercio Lazio Nord l’Assemblea per l’elezione del Comitato Provinciale di ASC (Attività Sportive Confederate), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. L’incontro, che ha visto un’ampia partecipazione di associazioni e realtà sportive locali, ha sancito l'elezione di Loredana Badini alla carica di Presidente del nuovo Comitato Provinciale.

All'evento sono intervenuti Massimo Boiardi (Presidente Comitato Regionale ASC Lazio e Consigliere Regionale CONI Lazio) e la stessa Loredana Badini (Vicepresidente Vicaria Confcommercio Lazio Nord), sottolineando il valore strategico della sinergia tra mondo dello sport e delle imprese.

«Avere Confcommercio Lazio Nord al nostro fianco è motivo di grande orgoglio e soddisfazione», dichiara il Presidente Comitato Regionale ASC Lazio Massimo Boiardi. «Collaborare con una realtà così solida e radicata sul territorio rappresenta una straordinaria opportunità per tutto il nostro movimento. Questa sinergia ci permetterà di offrire tutele concrete, servizi di qualità e un supporto strutturato ad ASD, SSD e lavoratori dello sport, unendo i valori dell'attività sportiva alle risorse del tessuto imprenditoriale locale».

«Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione, che ci consente di mettere la nostra struttura a completo servizio delle realtà sportive locali», dichiara la Vicepresidente Vicaria di Confcommercio Lazio Nord Loredana Badini. «L'obiettivo primario di questa intesa è diventare un punto di riferimento solido e accessibile per il mondo dello sport, offrendo l'assistenza, le competenze e la consulenza di cui società e lavoratori hanno bisogno per crescere. Con l'apertura dello sportello dedicato rafforziamo la nostra presenza sul territorio, confermando come sport e imprese possano camminare insieme a beneficio di tutta la comunità».

Il comitato opererà per lo sviluppo delle attività sportive confederate sul territorio, per l’affiliazione e l’assistenza di ASD e SSD, per la promozione di eventi e attività formative.

Inoltre, per garantire un'assistenza costante, da ottobre sarà attivo uno sportello territoriale dedicato, con l’intento di offrire servizi di consulenza, assistenza amministrativa e fiscale, presso la sede di Confcommercio Lazio Nord –

Viterbo, Via Monte San Valentino, 2, - tel. 0761 - 152 1636.