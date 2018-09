Servizio civile a Semi di Pace, ancora pochi giorni per la presentazione delle domande

20/09/2018 - 10:08



TARQUINIA - Restano pochi giorni per presentare la domanda per il servizio civile a Semi di Pace.

Il bando scadrà il 28 settembre. L'associazione accoglierà 4 giovani trai 18 e i 28 anni che saranno impegnati nel progetto ''Terra e mani per ricominciare'' a fianco dei volontari per il sostegno alle fasce sociali più deboli, con la distribuzione dei viveri e del vestiario; in laboratori di agricoltura sociale; in attività ludico-sportive per persone con disabilità; in iniziative sociali e culturali rivolte ai giovani. Per avere le informazioni è possibile rivolgersi a Semi di Pace, telefonando allo 0766 842709 o venendo alla Cittadella (loc. Vigna del Piano), sede dell'associazione. È anche possibile visitare il sito www.volontariato.lazio.it.