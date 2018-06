Senatore Battistoni: ''Sostegno per Arena''

''Dietro la satira si nascondono offese, anche personali, e un bullismo digitale''

30/06/2018 - 16:53



VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo dal senatore Francesco Battistoni:

''Vorrei esprimere il mio sostegno al Sindaco di Viterbo Giovanni Arena, vittima di “bullismo digitale”. Ho appreso dell’apertura di una pagina facebook che dietro una discutibile satira nasconde offese, anche personali, al neo sindaco.

Sono Atteggiamenti vigliacchi, offensivi per l’intera comunità, che nulla hanno a che fare con il sano confronto democratico, con il diritto di critica che comunque non deve e non può mai travalicare il limite del buongusto ed il campo del rispetto della persona e delle istituzioni.

Auspico che il futuro della politica torni ad essere migliore, fatto di un confronto reale, partecipato e costruttivo, per il bene del Paese e dei suoi cittadini, restando lontano dalla decadenza in cui si è scivolati con episodi come questo''.