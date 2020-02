Scontro al vertice per la Maury's Com Cavi

Tofoli e i suoi ragazzi fanno visita alla Videx

01/02/2020 - 17:27



TUSCANIA - Scontro al vertice tra la prima e la seconda della classe domani alle 18 sul parquet del Palasport di Grottazzolina con la Maury's Com Cavi Tuscania nelle Marche a far visita alla Videx dominatrice indiscussa del girone blu avendo vinto finora tutte le partite disputate.

Con il primo posto nel girone praticamente assegnato, undici infatti le lunghezze che separano le due formazioni, e con sei punti di vantaggio sulla quinta in classifica il Tuscania secondo Paolo Tofoli 'può affrontare la corazzata Videx senza avere nulla da perdere'. Il coach bianco azzurro è 'fiducioso di riuscire a sfoderare una grande prova' e spronerà i suoi ragazzi a provare a vincere.

'Grottazzolina è una delle migliori squadre del campionato di A3 -gli fa eco Siim Polluaar opposto estone del Tuscania. Dobbiamo evitare di commettere errori e dobbiamo essere pazienti per avere ottime possibilità di fare bene. A Tuscania mi trovo bene anche se per me si è trattato di avere a che fare con molte cose nuove, che richiedono del tempo per adattarsi. Il mio obiettivo minimo è giocare nei play-off e quello più grande è vincere il campionato A3, il nostro palazzetto sarebbe pieno di gente'.

All'andata al Pala Malè i marchigiani si imposero 1/3 con il Tuscania che perse il primo parziale 20/25 ma pareggiò subito i conti nel successivo 25/19 salvo poi cedere ai vantaggi il terzo 25/27 e arrendersi definitivamente in quello decisivo 18/25.

La partita sarà diretta dai signori Fabio Toni e Deborah Proietti e sarà trasmessa in diretta su Legavolley.tv.

Probabili formazioni: Leoni in regia con Polluaar opposto, centrali Ferraro e Ceccobello, De Paola e Rossatti di banda, Pace libero per la Maury's Com Cavi Tuscania. Marchiani al palleggio, opposto Giannotti, Snippe e Vecchi di banda, centrali Romagnoli e Arienti, libero Romiti per la Videx Grottazzolina.

