Sanidays Day 2, Bolsena apre le porte alla prevenzione

Screening gratuiti, talk con specialisti e dimostrazioni blsd nella giornata dedicata a salute, alimentazione e benessere psicofisico

23/05/2026 - 06:59

di Andrea Farronato

BOLSENA – Dopo l’apertura a Nepi, Sanidays fa tappa a Bolsena per la seconda giornata dedicata alla prevenzione e alla salute pubblica. Anche in questo caso l’iniziativa ha trasformato la città in un punto d’incontro tra cittadini, specialisti e associazioni, con screening gratuiti, momenti informativi e talk dedicati al benessere della persona.

L’evento, realizzato con il supporto dell’Avis e grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Bolsena, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore sanitario impegnati nel sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione.

Screening gratuiti e controlli sanitari

Nel corso della mattinata sono stati effettuati diversi screening gratuiti aperti alla cittadinanza. Presente il dottor Sergio Bruno di Audiologica Viterbo con gli esami audiometrici, mentre la dottoressa Chiara Lanzi si è occupata dell’igiene dentale.

Spazio anche alla nutrizione con le valutazioni e i check nutrizionali curati dalla dottoressa Francesca Brescia, insieme alla dottoressa Silvia Marcacci che ha invece approfondito il corretto utilizzo delle creme solari e la prevenzione legata all’esposizione al sole.

La dottoressa Federica Goglia, chirurgo maxillo-facciale, ha effettuato screening dedicati al cavo orale, mentre Tommaso Deiana di Salute e Sicurezza ha concluso la parte pratica con una dimostrazione BLSD e di primo soccorso.

Nel corso della giornata sono arrivati anche i ringraziamenti all’amministrazione comunale e al sindaco Andrea Di Sorte per il supporto dato all’iniziativa e per aver contribuito alla realizzazione dell’evento.

I talk degli esperti

Nel pomeriggio spazio agli speech e agli incontri moderati da Serena D’Ascanio e Marco Cassinis, con approfondimenti dedicati a salute, alimentazione e prevenzione.

Tra gli interventi quello della dottoressa Rossella Mellino, che ha affrontato il tema della menopausa dal punto di vista ginecologico, mentre la psicologa Serenella Papalini ha parlato di benessere mentale attraverso lo speech “Meno paura più vita”.

Focus poi sull’alimentazione consapevole con gli interventi di Nicolò Passeri e Donato Ferrucci, che hanno approfondito il tema della “scienza del piatto” e dell’importanza di una spesa più attenta e consapevole.

Spazio anche alla prevenzione in ambito otorinolaringoiatrico grazie all’intervento della dottoressa Claudia Crescenzi, dedicato ai sintomi persistenti che interessano naso, gola e orecchie.