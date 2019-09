Salute, allo spazio Catalano una giornata dedicata agli anziani

25/09/2019 - 16:05



CIVITA CASTELLANA - Lo SPI-CGIL di Civita Castellana e di Magliano Sabina, organizzano il giorno 28 settembre nello spazio Catalano, una giornata dedicata alla salute degli anziani e dei cittadini in generale.

Si affronterà il tema con i dirigenti regionali dello SPI Alessandra Romano e della CGIL Natale Di Cola, con particolare attenzione all’Ospedale di Civita Castellana il servizio poliambulatoriale al suo interno, e l’opportunità di poter interagire con la Casa della Salute di Magliano Sabina vista la breve distanza di 15 Km con l’obiettivo di una maggiore fruizione delle due strutture sia per attività poliambulatoriali sia della struttura ospedaliera, ma crediamo non più rinviabile una maggiore efficienza con strumentazioni e servizi adeguati per raggiungere gli obiettivi previsti dal SSN della Casa della Salute come struttura di prossimità e quindi di vicinanza alle persone.

Sarà fondamentale l’abbattimento delle liste d’attesa per visite ed esami specialistici, per il quale abbiamo avviato una campagna informativa e di rivendicazione in tutto il Lazio dal mese di luglio, e continuerà fino a che non vedremo risultati soddisfacenti.

Riteniamo importante che non solo Magliano Sabina ma tutti i comuni limitrofi abbiano a riferimento la struttura ospedaliera in questione ed eliminare quel dato negativo della emigrazione sanitaria nella vicina Umbria, che tanto nuoce all’economia dell’azienda ospedaliera e della Regione Lazio.

Importante sarà il miglioramento e la qualità del servizio dell’Ospedale di Civita Castellana con l’aumento del personale sia infermieristico sia medico a partire dal Pronto Soccorso così come necessario l’applicazione dell’Atto Aziendale ed il ripristino dei posti letto nei reparti specifici.