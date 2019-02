Rugby, la Union torna in campo

Dopo la sosta di 2 settimane per il 6 nazioni, i neroverdi ricominciano da Pescara

16/02/2019 - 16:50



VITERBO - Union Viterbo di nuovo in campo dopo la sosta di due settimane per il Sei Nazioni. Nel secondo turno di ritorno del campionato di serie C i neroverdi, calcio d’inizio ore 14.30, faranno visita al Pescara. Obiettivo: tornare dall’Abruzzo con cinque punti e sperare che, davanti, la Us Roma faccia un passo falso dopo 12 vittorie di fila.Partita sulla carta non impossibile con gli abruzzesi penultimi ed alle prese con un momento non troppo felice.

Numeri a parte, non vuole sentire parlare di partita facile il tecnico Donato Scorzosi che chiede concentrazione, continuità di gioco e risultati.Out Roberto Menghini, Emanuele Andreoli e Andrea Capati, per la gara di domani saranno di nuovo disponibili Alessandro Lanzi, Casertano e, soprattutto, Federico Basili. Numero 13 potente e molto tecnico, torna dopo un periodo in forza all’Orvietana. Un innesto di qualità che potrà dare una grossa mano al reparto arretrato, sia in difesa che nelle fasi offensive, e sul quale la Union punta in maniera decisa.

I convocati: Agostini, Aluisi, Basili, Bertini, Borgatti, Casertano, Desana, De Angeli, Duri, Ferrazzani F, Ferrazzani L, Gullo, Iannaccone, Lanzi A, Lanzi G, Mariottini, Musso, Petrolito, Petroni, Porchiella, Ricci, Santucci, Sow, Tirotti.